Boşanma Avukatı Doğa Eser Eserçelik ile boşanma süreci

BOŞANMA AVUKATI DOĞA ESER ESERÇELİK İLE BOŞANMA SÜRECİ



Boşanma avukatı Av.Doğa Eser ESERÇELİK' e boşanma sürecine dair merak edilenleri sorduk. Boşanma davası açmayı düşünenler için boşanma avukatı ücreti ne kadar, boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası açtıktan sonra süreç nasıl ilerler, en iyi boşanma avukatı diye bir şey var mı, boşanma avukatı seçerken nelere dikkat etmeliyiz gibi birçok sorunun yanıtını içeriğimizde bulabilirler.



Öncelikle boşanma avukatı kimdir diyerek başlayalım. Boşanma avukatı; boşanma davası, mal paylaşım davası gibi aile hukukunu ilgilendiren alanlarda uzmanlaşmış avukattır. Türkiye'de her yıl binlerce çift boşanma kararı almakta ve bu süreçte boşanma avukatı desteğine ihtiyaç duymaktadır. Boşanma Avukatı Doğa Eser ESERÇELİK boşanma sürecinin ömür boyu taşınacak izler bıraktığından bahsederek hak ve alacaklarınızın bazıları süre şartına tabidir. Süreler kaçırıldığı zaman telafisi zor veya imkansız zararlarınız oluşabilir bu sebeple sürecinizi bir avukatla takip etmeniz oldukça önemlidir diyerek hukuki desteğin önemine vurgu yapmıştır.



Boşanma Avukatının Görevleri Nedir?



Boşanma davası yalnızca evlilik birliğinin sonunu değil, tarafların boşanmadan sonraki süreçlerini doğrudan etkileyen nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi kritik konuları içerir. Boşanma Avukatı Doğa Eser ESERÇELİK' in belirttiği üzere bizler Avukatlık Kanunu Mad 36 uyarınca dosyaları gizlilikle yürütmek zorundayızdır. Bu gizliliğin kapsamı hukuk danışmanlığı alındığı andan başlar. Vekalet ilişkisi kurulmadan önceki görüşmeler dahil olmak avukat müvekkil arasındaki tüm görüşmeler gizlilik içerisinde yürütülür. Bu sebeple boşanma davanıza ilişkin tüm ayrıntıları avukatınızla mutlaka paylaşmanız gerekir. Aksi durumda dava sürecinde aleyhinize sonuçlara hazırlıksız yakalanabilirsiniz.



Boşanma avukatının başlıca görevlerini sıralamamız gerekirse;



Bir boşanma avukatı sürecin başında müvekkilini dikkatle dinler, elindeki delilleri inceler, delil sıralaması yapar ve bu doğrultuda boşanma davasının fotoğrafını çekerek müvekkiline süreç hakkında bilgi verir.

Müvekkiline haklarını ayrıntılı olarak açıklayrak imkan varsa müvekkilinin bilgisi ve onayı dahilinde karşı tarafla görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde müvekkilinin haklarını alabildiği ve tarafların ortak noktalarda buluşabileceği şekilde bir anlaşmalı boşanma imkanı olup olmadığına kanaat getirir.

Anlaşmalı boşanma halinde anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlar. Müvekkili ile duruşmaya girer ve sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlar.

Tarafların anlaşma imkanı yoksa çekişmeli boşanma davası için hazırlık yapar. Dava dilekçesini hazırlar. Çekişmeli boşanmada müvekkilini duruşmalarda temsil eder. Boşanma avukatı sürecin başından sonuna kadar müvekkili ile dava dosyasını takip eder.

sürecin başından sonuna kadar müvekkili ile dava dosyasını takip eder. Boşanma davası kesinleştikten sonra velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı davası gibi süreçlerin takibini yapar. Gerekirse icra yolu ile haklarının alınmasını sağlar.



Anlaşmalı Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?



Boşanma sürecinde tarafların en çok tercih ettiği yöntem, süreci hızlı ve dostane şekilde bitirmeyi sağlayan anlaşmalı boşanmadır.

Ancak bu sürecin hem hukuki hem de duygusal açıdan sorunsuz ilerlemesi için deneyimli bir anlaşmalı boşanma avukatının desteği büyük önem taşır. Sürece ilişkin ayrıntıları Boşanma Avukatı Doğa Eser ESERÇELİK olarak, İstanbul'da yıllardır yürüttüğüm boşanma davalarında gözlemlediğim en kritik nokta; tarafların doğru yönlendirilmemesi halinde, en basit anlaşmalı boşanma davası bile çekişmeli hale dönüşebilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma avukatı ile süreci takip etmek sürecin hızlı ve hukuka uygun tamamlanması açısından hayati öneme sahiptir.



Anlaşmalı boşanma avukatı tarafların nafaka, mal paylaşımı, tazminat, soyadı, velayet ve kişisel ilişki düzenlemesi gibi konularda anlaşma sağlandığı şekilde protokolhazırlar. Bu protokol taraflar tarafından imzalanır. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlansa da duruşma sonrasındaki kararın kesinleşme işlemleri avukat tarafından yürütülür.



Çekişmeli Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?



Eserçelik Hukuk & Danışmanlık Ofisi' nde Avukat Doğa Eser ESERÇELİK; çekişmeli boşanma davası denildiğinde birçok kişi sürecin uzun ve yıpratıcı olacağının bilincinde oluyor. Çekişmeli boşanma dediğimiz zaman boşanma kararı, boşanma sebepleri veya boşanmanın sonuçları hakkında uyuşmazlık vardır.

Bu tür davalarda boşanma avukatı sadece dilekçe hazırlamaz, delillerin toplanması, stratejinin belirlenmesi, müvekkilin tam ve eksiksiz olarak haklarını kazanması için hukuken alınması gereken tedbirleri talep etmek bizlerin görev ve sorumluluğundadır.

Çekişmeli boşanmalarda müvekkillerinin haklarını etkili şekilde savunmak gerekir. Mahkemeye sunulan dilekçeler, delil listeleri ve hukuki gerekçeler, davanın seyrini belirler. Boşanma avukatının sadece hukuki değil dava takip becerisiyle de önde olmalıdır.



Çekişmeli Boşanmada Velayet ve Nafaka



Nafaka, boşanma sürecinde eşler arasındaki ekonomik dengenin korunmasını amaçlar. Çocukların velayeti ise boşanma davalarının en hassas konusudur. Mahkemeler karar verirken daima çocuğun üstün yararını dikkate alır. Boşanma Avukatı Doğa Eser ESERÇELİK, velayet ve nafaka süreçlerinde hem çocukların menfaatini hem de müvekkillerinin haklarını koruyacak şekilde davaları yönetmenin önemine dikkat çekmektedir.



Velayet hususunda bize çok sayıda soru gelmektedir. Müşterek çocuğumuzun velayetini alabilir miyim şeklindeki sorulara genel bir yanıt vermek gerekirse çocuğun yaşı velayette önem arz etmektedir. Aynı zamanda küçüğün kişisel gelişimi için hangi aile bireyinin yanında kalması uygunsa mahkeme bu durumu dikkate alacaktır. Anne ve babanın ekonomik durumları ise velayet kararını etkilememektedir. İşsiz olan anne için mahkeme iştirak nafakası belirleyerek çocuğun velayetini anneye verecektir. Bu konuda velayet talep eden anne ve babayı rahatlatmak isteriz. Ekonomik durumunuz diğer taraftan kötü olsa dahi velayeti almanıza engel değildir. Bilindiği üzere iştirak nafakası çocuk yararına verilip küçük 18 yaşına gelene kadar yıllık başkaca bir anlaşma yoksa TÜFE oranında artırılarak kesintisiz devam edecektir.



Mal Paylaşımı Davasında Boşanma Avukatı



Boşanma davalarında en çok tartışma yaratan konulardan biri mal paylaşımıdır. Mal paylaşımı davası boşanma davasıyla birlikte açılacağı gibi sonradan da açmak mümkündür. Boşanma davası ile açılan mal paylaşımı davası, bekletici mesele sayılır. Boşanma davası sonuçlanana kadar mal paylaşımı davasında yargılama olmayacaktır.



Türk Medeni Kanunu'na göre, 2002 yılından sonra evlenen çiftlerde "edinilmiş mallara katılma rejimi" uygulanır. Bu rejime göre evlilik birliği içinde edinilen mallar ortak kabul edilir ve eşit şekilde paylaşılır. Ortak mallar paylaşılırken tarafların kişisel malları paylaşılmaz. Ayrıca boşanma davasında mal paylaşımı yapılırken ortak alınan menkul ve gayrimenkullerin, şirket gelirlerinin paylaşılması da söz konusudur. Alınan menkul ve gayrimenkullerin paylaşımında hem getiri hem de ödenmesi gereken borçlar olabilir. Bu durumda denkleştirme hesabı yapılarak aktif ve pasiflerin belirlenmesi gerekir. Aşağıdaki tabloda kişisel mal ve ortak mal ayrımına yer verilerek boşanma halinde hangi malların paylaşılacağı açıklanmıştır.



Ortak mal olmasına rağmen mal paylaşımına konu edilmemesi için eşinin bilgisi ve rızası olmadan malların 3.kişilere devredilmesi haline mal kaçırma denir. Mal kaçırma bir suç olmamakla birlikte borçlandırıcı işlemdir. Mal kaçırma halinde malın güncel değeri tespit edilerek paylaşılacak mallara eklenir. Bu halde mal paylaşımı mal satılmamış gibi yapılır. Mal kaçıran taraf karşı tarafın payına düşen kısmı ödemek zorundadır.



Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?



Boşanacak çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri de boşanmanın maliyetidir. Bu maliyet hesaplanırken boşanma avukatı ücreti, mahkeme masrafları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Boşanma avukatı ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' ne uygun olarak belirlenmektedir. İlgili tarife Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanmakta olup ücretler her yıl değişmektedir. Boşanma avukatı ücretinin tarifede belirtilen ücretten az olması yasaktır. Bunun dışında her avukat kendi ücretini kendisi belirlemektedir.



Av. Doğa Eser ESERÇELİK önemli bir konuya dikkat çekerek en iyi boşanma avukatı gibi bir ayrım yapılamayacak olsa da size en uygun boşanma avukatını seçerken avukatın sizinle iletişimi, güvenilir oluşu ve danışmanlık randevusunda sorularınıza tatmin edici yanıtlar vermesini dikkate alarak kendinize en uygun boşanma avukatını seçebilirsiniz diyerek en iyi avukat, en iyi boşanma avukatı gibi kavramların ölçülebilir bir değeri olmadığına vurgu yapmaktadır.



Boşanma avukatı ücreti ise genel olarak boşanma davasının türüne göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti daha uygun fiyatlı iken çekişmeli boşanma avukat ücreti harcanacak mesai ve dava yoğunluğu açısından daha uzun ve yorucu olduğundan daha yüksek ücretli olacaktır. Bu bilgi doğrultusunda 2025-2026 yılı Asgari Ücret Tarifesi uyarınca boşanma avukatı ücreti aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Belirtilen ücret tarifesindeki boşanma avukatı ücretlerine %10 KDV ekleneceği unutulmamalıdır.

