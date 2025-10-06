Boşanma Avukatı Doğa Eser Eserçelik ile boşanma süreci
İlandır...
BOŞANMA AVUKATI DOĞA ESER ESERÇELİK İLE BOŞANMA SÜRECİ
Boşanma avukatı Av.Doğa Eser ESERÇELİK' e boşanma sürecine dair merak
edilenleri sorduk. Boşanma davası açmayı düşünenler için boşanma avukatı
ücreti ne kadar, boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası açtıktan sonra
süreç nasıl ilerler, en iyi boşanma avukatı diye bir şey var mı, boşanma avukatı
seçerken nelere dikkat etmeliyiz gibi birçok sorunun yanıtını içeriğimizde
bulabilirler.
Öncelikle boşanma avukatı kimdir diyerek başlayalım. Boşanma avukatı;
boşanma davası, mal paylaşım davası gibi aile hukukunu ilgilendiren alanlarda
uzmanlaşmış avukattır. Türkiye'de her yıl binlerce çift boşanma kararı almakta
ve bu süreçte boşanma avukatı desteğine ihtiyaç duymaktadır. Boşanma Avukatı
Doğa Eser ESERÇELİK boşanma sürecinin ömür boyu taşınacak izler bıraktığından
bahsederek hak ve alacaklarınızın bazıları süre şartına tabidir. Süreler
kaçırıldığı zaman telafisi zor veya imkansız zararlarınız oluşabilir bu sebeple
sürecinizi bir avukatla takip etmeniz oldukça önemlidir diyerek hukuki desteğin
önemine vurgu yapmıştır.
Boşanma Avukatının Görevleri Nedir?
Boşanma davası yalnızca evlilik birliğinin sonunu değil, tarafların boşanmadan
sonraki süreçlerini doğrudan etkileyen nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı
gibi kritik konuları içerir. Boşanma Avukatı Doğa Eser ESERÇELİK' in
belirttiği üzere bizler Avukatlık Kanunu Mad 36 uyarınca dosyaları gizlilikle
yürütmek zorundayızdır. Bu gizliliğin kapsamı hukuk danışmanlığı alındığı andan
başlar. Vekalet ilişkisi kurulmadan önceki görüşmeler dahil olmak avukat müvekkil
arasındaki tüm görüşmeler gizlilik içerisinde yürütülür. Bu sebeple boşanma
davanıza ilişkin tüm ayrıntıları avukatınızla mutlaka paylaşmanız gerekir. Aksi
durumda dava sürecinde aleyhinize sonuçlara hazırlıksız yakalanabilirsiniz.
Boşanma avukatının başlıca görevlerini sıralamamız gerekirse;
- Bir boşanma avukatı sürecin başında müvekkilini dikkatle dinler, elindeki delilleri inceler, delil sıralaması yapar ve bu doğrultuda boşanma davasının fotoğrafını çekerek müvekkiline süreç hakkında bilgi verir.
- Müvekkiline haklarını ayrıntılı olarak açıklayrak imkan varsa müvekkilinin bilgisi ve onayı dahilinde karşı tarafla görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde müvekkilinin haklarını alabildiği ve tarafların ortak noktalarda buluşabileceği şekilde bir anlaşmalı boşanma imkanı olup olmadığına kanaat getirir.
- Anlaşmalı boşanma halinde anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlar. Müvekkili ile duruşmaya girer ve sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlar.
- Tarafların anlaşma imkanı yoksa çekişmeli boşanma davası için hazırlık yapar. Dava dilekçesini hazırlar. Çekişmeli boşanmada müvekkilini duruşmalarda temsil eder. Boşanma avukatı sürecin başından sonuna kadar müvekkili ile dava dosyasını takip eder.
- Boşanma davası kesinleştikten sonra velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı
davası gibi süreçlerin takibini yapar. Gerekirse icra yolu ile haklarının
alınmasını sağlar.
Anlaşmalı Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?
Boşanma sürecinde tarafların en çok tercih ettiği yöntem, süreci hızlı ve dostane
şekilde bitirmeyi sağlayan anlaşmalı boşanmadır.
Ancak bu sürecin hem hukuki hem de duygusal açıdan sorunsuz ilerlemesi için deneyimli bir anlaşmalı boşanma avukatının desteği büyük önem taşır. Sürece ilişkin ayrıntıları Boşanma Avukatı Doğa Eser ESERÇELİK olarak, İstanbul'da yıllardır yürüttüğüm boşanma davalarında gözlemlediğim en kritik nokta; tarafların doğru yönlendirilmemesi halinde, en basit anlaşmalı boşanma davası bile çekişmeli hale dönüşebilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma avukatı ile süreci takip etmek sürecin hızlı ve hukuka uygun tamamlanması açısından hayati öneme sahiptir.
Anlaşmalı boşanma avukatı tarafların nafaka, mal paylaşımı, tazminat, soyadı,
velayet ve kişisel ilişki düzenlemesi gibi konularda anlaşma sağlandığı
şekilde protokolhazırlar. Bu protokol taraflar tarafından imzalanır. Anlaşmalı
boşanma davası tek celsede sonuçlansa da duruşma sonrasındaki kararın kesinleşme
işlemleri avukat tarafından yürütülür.
Çekişmeli Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?
Eserçelik Hukuk & Danışmanlık Ofisi' nde Avukat Doğa Eser ESERÇELİK;
çekişmeli boşanma davası denildiğinde birçok kişi sürecin uzun ve yıpratıcı
olacağının bilincinde oluyor. Çekişmeli boşanma dediğimiz zaman boşanma kararı,
boşanma sebepleri veya boşanmanın sonuçları hakkında uyuşmazlık vardır.
Bu tür davalarda boşanma avukatı sadece dilekçe hazırlamaz, delillerin toplanması, stratejinin belirlenmesi, müvekkilin tam ve eksiksiz olarak haklarını kazanması için hukuken alınması gereken tedbirleri talep etmek bizlerin görev ve sorumluluğundadır.
Çekişmeli boşanmalarda müvekkillerinin haklarını etkili şekilde savunmak gerekir. Mahkemeye sunulan dilekçeler, delil listeleri ve hukuki gerekçeler, davanın seyrini belirler. Boşanma avukatının sadece hukuki değil dava takip becerisiyle de önde olmalıdır.
Çekişmeli Boşanmada Velayet ve Nafaka
Nafaka, boşanma sürecinde eşler arasındaki ekonomik dengenin korunmasını amaçlar.
Çocukların velayeti ise boşanma davalarının en hassas konusudur. Mahkemeler
karar verirken daima çocuğun üstün yararını dikkate alır. Boşanma Avukatı
Doğa Eser ESERÇELİK, velayet ve nafaka süreçlerinde hem çocukların menfaatini
hem de müvekkillerinin haklarını koruyacak şekilde davaları yönetmenin önemine
dikkat çekmektedir.
Velayet hususunda bize çok sayıda soru gelmektedir. Müşterek çocuğumuzun velayetini
alabilir miyim şeklindeki sorulara genel bir yanıt vermek gerekirse çocuğun
yaşı velayette önem arz etmektedir. Aynı zamanda küçüğün kişisel gelişimi için
hangi aile bireyinin yanında kalması uygunsa mahkeme bu durumu dikkate alacaktır.
Anne ve babanın ekonomik durumları ise velayet kararını etkilememektedir. İşsiz
olan anne için mahkeme iştirak nafakası belirleyerek çocuğun velayetini anneye
verecektir. Bu konuda velayet talep eden anne ve babayı rahatlatmak isteriz.
Ekonomik durumunuz diğer taraftan kötü olsa dahi velayeti almanıza engel değildir.
Bilindiği üzere iştirak nafakası çocuk yararına verilip küçük 18 yaşına gelene
kadar yıllık başkaca bir anlaşma yoksa TÜFE oranında artırılarak kesintisiz
devam edecektir.
Mal Paylaşımı Davasında Boşanma Avukatı
Boşanma davalarında en çok tartışma yaratan konulardan biri mal paylaşımıdır.
Mal paylaşımı davası boşanma davasıyla birlikte açılacağı gibi sonradan da açmak
mümkündür. Boşanma davası ile açılan mal paylaşımı davası, bekletici mesele
sayılır. Boşanma davası sonuçlanana kadar mal paylaşımı davasında yargılama
olmayacaktır.
Türk Medeni Kanunu'na göre, 2002 yılından sonra evlenen çiftlerde "edinilmiş
mallara katılma rejimi" uygulanır. Bu rejime göre evlilik birliği içinde
edinilen mallar ortak kabul edilir ve eşit şekilde paylaşılır. Ortak mallar
paylaşılırken tarafların kişisel malları paylaşılmaz. Ayrıca boşanma davasında
mal paylaşımı yapılırken ortak alınan menkul ve gayrimenkullerin, şirket gelirlerinin
paylaşılması da söz konusudur. Alınan menkul ve gayrimenkullerin paylaşımında
hem getiri hem de ödenmesi gereken borçlar olabilir. Bu durumda denkleştirme
hesabı yapılarak aktif ve pasiflerin belirlenmesi gerekir. Aşağıdaki tabloda
kişisel mal ve ortak mal ayrımına yer verilerek boşanma halinde hangi malların
paylaşılacağı açıklanmıştır.
Ortak mal olmasına rağmen mal paylaşımına konu edilmemesi için eşinin bilgisi
ve rızası olmadan malların 3.kişilere devredilmesi haline mal kaçırma denir.
Mal kaçırma bir suç olmamakla birlikte borçlandırıcı işlemdir. Mal kaçırma halinde
malın güncel değeri tespit edilerek paylaşılacak mallara eklenir. Bu halde mal
paylaşımı mal satılmamış gibi yapılır. Mal kaçıran taraf karşı tarafın payına
düşen kısmı ödemek zorundadır.
Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?
Boşanacak çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri de boşanmanın maliyetidir.
Bu maliyet hesaplanırken boşanma avukatı ücreti, mahkeme masrafları ayrı ayrı
değerlendirilmelidir. Boşanma avukatı ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'
ne uygun olarak belirlenmektedir. İlgili tarife Türkiye Barolar Birliği tarafından
açıklanmakta olup ücretler her yıl değişmektedir. Boşanma avukatı ücretinin
tarifede belirtilen ücretten az olması yasaktır. Bunun dışında her avukat kendi
ücretini kendisi belirlemektedir.
Av. Doğa Eser ESERÇELİK önemli bir konuya dikkat çekerek en iyi boşanma
avukatı gibi bir ayrım yapılamayacak olsa da size en uygun boşanma avukatını
seçerken avukatın sizinle iletişimi, güvenilir oluşu ve danışmanlık randevusunda
sorularınıza tatmin edici yanıtlar vermesini dikkate alarak kendinize en uygun
boşanma avukatını seçebilirsiniz diyerek en iyi avukat, en iyi boşanma avukatı
gibi kavramların ölçülebilir bir değeri olmadığına vurgu yapmaktadır.
Boşanma avukatı ücreti ise genel olarak boşanma davasının türüne göre değişmektedir.
Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti daha uygun fiyatlı iken çekişmeli
boşanma avukat ücreti harcanacak mesai ve dava yoğunluğu açısından daha
uzun ve yorucu olduğundan daha yüksek ücretli olacaktır. Bu bilgi doğrultusunda
2025-2026 yılı Asgari Ücret Tarifesi uyarınca boşanma avukatı ücreti
aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Belirtilen ücret tarifesindeki boşanma avukatı
ücretlerine %10 KDV ekleneceği unutulmamalıdır.