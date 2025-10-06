Kediye işkence davasında sanığa 3 yıl 8 ay hapis cezası

Olay 1 Ağustos günü Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak Alan çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı. Kediyi binanın içine götüren Alan, burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak Alan'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Alan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sanık Burak Alan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunması alınan Sanık Burak Alan, "Bana okumuş olduğunuz iddianamedeki suçlamayı anladım. Savunmamı avukatım ile birlikte SEGBİS marifetiyle yapacağım. Bu hususta süre talebim yoktur. Sözlerime başlamadan önce büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içerisinde olduğumu belirtmek isterim. Ben 9-10 yıldır uyuşturucu madde kullanmaktayım. Olaydan 1-2 hafta önce Çam ve Sakura Hastanesi'ne tedavi amaçlı gitmiştim. Olay günü de uyuşturucu madde etkisindeydim. Sadece kedinin kolumu tırmalaması üzerine kolumda acı hissettim. O anda uyuşturucu maddenin etkisiyle ve daha sonra kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum. Apartmandan içeriye girdiğimde kedi elimi tırmaladı. Benim sağ bileğimin içinde açık bir yaram vardı. O bölgeyi tırmaladı. Kendimde olmadığım için bu şekilde hareket ettim. Ben emniyette ifade verdim fakat kendimde olmadığım için oradaki beyanlarım geçerli değildir. Savcılık ifadesini de kabul etmiyorum. Ben o sırada da kendimde değildim. Benim şuan ki savunmalarım daha doğrudur. Benim yaklaşık 1-2 yıldır psikolojik durumum iyi değildir. Cezaevinde AMATEM tarafından verilen ilaçlarımı kullanıyorum. Tahliye olursam tedavime devam edeceğim. Öncelikle beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte olur ise lehime olan tüm yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Şikayetçi Serpil Daşçı Pilavcı, "Cezve isimli kedinin sahibi benim. Cezve isimli kedinin annesi bizim bulunduğumuz apartmanda doğum yapmıştı. O yavrulardan biridir. Sürekli bakımını ben üstlendim. Evimde de kendim bakıp besledim. Cezve isimli kedi benim evimde büyüdü. Ev kedisidir. Kendisi canlıdır ve duyguları vardır. Anlayabiliyordur. 6 yaşına kadar ben baktım. Cezve öldükten sonra hep benim evimdeydi. Ben kendim baktım. Olay günü ben evimdeydim. Cezve o sırada kaçtığı için dışarıdaydı. Dışarıya sürekli kaçıyordu. Olay bizim karşı binamızın girişinde yaşanmıştır. Kediyi sevmek isteseydi dışarıda sevebilirdi. Kediyi alıp kasıtlı bir şekilde içeriye almıştır ve kasıtlı olarak bu eylemi gerçekleştirmiştir. Hülya Özbay beni aradı ve Cezve'nin başına bir şeyler geldiğini telefonda söyledi. Daha sonra ben güvenlik kameralarına baktım. Ben Cezve'nin yanına gittiğimde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Daha sonra hayvan hastanesi aldı. Hakkında rapor çıkardı. Daha sonra polisler geldi. Sanıkla beni karakolda karşılaştırmadılar. Cezve birkaç gün hayvan hastanesinde kaldı. Daha sonra bana teslim edildi. Cezve'yi alarak evimin önündeki toprağa defnettim. Şikayetçiyim. Katılma talebim vardır" ifadelerini kullandı.

3 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Burak Alan'ın hayvanları koruma kanunu kapsamında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirerek, sanığın 3 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

'BİZİM DAVAMIZ SADECE CEZVE DEĞİLDİ'

Cezve'nin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı, "Kararla ilgili şöyle hiç yoktan iyidir diyorum. Benim için çok güzel. Buradan salına salına çıkıp gidebilirdi ben o sonu da düşünüyordum. Korkuyordum, giderse ne olur, hiçbir ceza almazsa ne olur? Cezveye ne derim? Mahkemeden döndüğümde mezarının başına geldiğimde ne söylerim? Onları bile düşünüyordum. Ama böyle bir karar çıktı gerçekten sevindim, kendimi kaybettim, mutlu oldum. İçeride ne kadar kalırsa kalsın benim için iyi. 1 gün, 1 ay, 5 ay ben dilerim ki ömür boyu orada kalsın. Yasalar değişsin, daha iyi şeyler olsun isterim. Bizim davamız sadece Cezve değildi, Cezve bundan sonraki kardeşleri için belki bir yasa değişikliği olur ya da ne bileyim bir ses getirir. İyi şeyler olur diye düşünüyorum. Bugün iyi şeyler oldu, akşam yatarken iyi şeyler olsun diye dua ettim. Yarın ağlayarak dönmeyeyim dedim. Allah'ım beni duydu, kızıma güzel haberleri vereyim dedim. Şuan mezarına gidip anlatacağım. Zaten onun burada olduğunu düşünüyorum niyeyse belki psikolojik. Ben mutluyum. Cezve benim evimde olan bir kedi, özel bir kedi. Sonuçta onu ben büyüttüm. Çocuğunuza nasıl bakıyorsanız, büyütüyorsanız ben o şekilde büyüttüm" şeklinde konuştu.

'4 YILA ÇOK YAKIN BİR ŞEKİLDE 3 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI'

Duruşma sonrasında açıklama yapan şikayetçi Daşçı'nın avukatı Hafize Hilal Koçak, "Dosya kapsamında elbette memnunuz çünkü herhangi bir indirim yapılmadı üst sınırı da zaten 4 yıldı. 4 yıla çok yakın bir şekilde 3 yıl 8 ay hapis cezası aldı ancak Serpil hanımın da söylediği gibi biz burada sadece Cezve için bulunmuyoruz. Cezve bundan sonraki tüm arkadaşlarına tüm can dostlarına bir emsal olsun diye buradaydık. Bunun için çok uğraştık, uğraşmaya da devam edeceğiz. Ama yine söylüyoruz. Bizim en büyük talebimiz 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundaki cezaların acilen arttırılması gerektiğini düşünüyor ve talep ediyoruz yoksa maalesef biz buraya daha çok gelir gideriz gibi düşünüyoruz ve buradaki kalabalığa bakarsanız aslında Türkiye'de insanların hayvanlardan ayrılamayacak bir memleket olduğunu ben bugün tekrar gördüm bunun için çok sevindim. Yasada maalesef kötü bir değişiklik olmuştu o değişiklik üstünden tekrar düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve cezaların artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'HERHANGİ BİR İNDİRİM YAPILMADI'

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi vekili Avukat Ayşe İlke Alkaç, "Karar şuana kadar verilmiş en yüksek cezalardan birisi. Sanığın daha önceden de işlemiş olduğu suçlar olduğu için herhangi bir indirim yapılmadı. Böyle vicdanlı, merhameti olmayan insanlar için caydırıcılık çok önemli. Bu caydırıcılıkta ancak cezalarla sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.