Eşini öldürüp kaçmıştı, ormanlık alanda parçalanmış cesedi bulundu

Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı. Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan Mustafa Sağlam, eşini yaraladıktan sonra elindeki otomatik av tüfeği ile ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Sağlam'ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı. 2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam'a ait olduğu belirlendi. Sağlam'ın intihar ettikten sonra cesedinin bölgedeki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.