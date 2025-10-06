Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 8. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 21:37, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 21:37
Yazdır
Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kocaelispor - Eyüpspor karşılaşmasının 48. dakikasında konuk ekibin Serdar Gürler ile bulduğu gol sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, 'kaleciye potansiyel faulden dolayı sahada inceleme' önerisi aldı. Pozisyonu monitörden izleyen Kayatepe, gol öncesi Ampem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

- Aynı müsabakanın 80. dakikasında gelişen ev sahibi atağında VAR, bir kez daha hakem Kayatepe'ye uyarıda bulundu. Hakem Kayatepe, pozisyonun tekrarını izlerken Joseph Boende'nin şutunda Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde elle oynadığını tespit etti ve sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının 90+3. dakikasında yapılan atak sonrası ev sahibi ekip penaltı bekledi. 'Potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi alan hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne geldi. İstanbul ekibinde Serginho'nun Tayyip Talha Sanuç tarafından düşürülmesine hakem Çakır, penaltı kararı verdi.

- Göztepe - Başakşehir müsabakasının 23. dakikasında ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Cihan Aydın, 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi aldı. Pozisyonu izleyen Aydın, sarı-kırmızılı oyuncu Malcom Bokele'nin kafa vuruşu sonrası Eldor Shomurodov'un ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı çıktı.

- Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 34. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol sonrası ofsayt bayrağı kalktı. VAR hakemi, "Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var. Pasifte kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sahada inceleme öneriyorum" dedi. Hakem Halil Umut Meler de kenara gelerek pozisyonu izledi. Meler, "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için, aksiyon alanına girdiği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz doğru mudur?" açıklaması sonrası VAR da teyitleyerek, hakem Meler sahaya döndü.

- Aynı maçın 58. dakikasında Halil Umut Meler, Skriniar'ın ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan 'potansiyel penaltı iptali için öneri' alan Meler, "Ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok" açıklamasını yaptı. VAR da, "Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda" yanıtını verdi. Meler, penaltı kararını iptal edeceğini belirterek sahaya döndü ve hakem atışıyla oyunu başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber