İstanbul'da FETÖ operasyonunda 5 doktor tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli doktorun örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, sözde TUS sorumlusu ile irtibatlarının bulunduğu, örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları olduğu ve Bank Asya hesapları bulunduğu öne sürüldü.

3'ü kamuda, 2'si özel sektörde olmak üzere aktif şekilde doktorluk yapan 5 şüpheliye yönelik İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.