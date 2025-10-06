Eski kız arkadaşını kıskandı, eğitim kurumuna tüfekle ateş açtı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğitim kurumuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve kapalı olan bir eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve kapı kısımlarında hasar meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin O.G. (35) olduğu belirlendi. Şüphelinin, iş yerinde çalışan eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle saldırıyı düzenlediği tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli O.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.