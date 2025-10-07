7 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gidecek. Erdoğan, açılış töreni ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Zirve oturumuna ve imza törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Gebele)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı"na katılacak, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüşecek, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Üye Ülkeler ve Dış İlişkiler Direktörü, Büyükelçi Anda Filip ve beraberindeki PAB Sekretaryasını kabul edecek.

(İstanbul/09.00/10.00/12.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

4- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin Anadolu Ajansı özel yayınına katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Ömer Duygun İlkokulu'na ziyarette bulunacak, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı ile "Sağlıklı Gülümse Erzurum" İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek.

(Erzurum/10.00/11.00/13.00/15.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenecek, "Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları" etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Aydın/10.30-14.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası satacak ve sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)