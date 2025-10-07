AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığındaki toplantı, Kurul üyesi akademisyenler ve birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), kamuoyunun depremler konusunda bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Deprem Bilim Kurulunun çalışmaları, muhtelif konularda üniversitelerle, afet konusunda akademik çalışmaları olan öğretim görevlileri ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan ve yapılması planlanan müşterek projeleri içeren gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi, çeşitli kararlar alındı.

Depremlere hazırlıklı olmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla kurulan Deprem Bilim Kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Prof.Dr. Orhan Tatar (AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü), Prof.Dr. Ahmet Yakut (ODTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Nuray Karancı (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji), Prof.Dr. Alper İlki (İTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği), Prof.Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Acil Tıp), Prof.Dr. Haluk Özener (İstanbul AFAD İl Müdürü/Boğaziçi Üniversitesi), Prof.Dr. Ahmet Can Altunışık (Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Şükrü Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi), Prof.Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof.Dr. Tahsin Yomralıoğlu (İTÜ Geomatik Mühendisliği), Dr. Ömer Emre (MTA emekli, FUGRO), Prof.Dr. Volkan Karabacak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof.Dr. Bahadır Aktuğ (Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği)"