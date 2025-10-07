Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın tarihi Gebele kentinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak. "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek zirvede, katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyasındaki iş birliği ele alınacak. Zirvede KKTC gözlemci ülke olarak yer alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 07:25, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 07:34
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi tüm bu başlıkların gölgesinde Devlet Başkanları düzeyinde toplanacak.

KKTC de zirveye davet edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirve, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek. Zirvede, üye devletlerin yanı sıra gözlemci ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer alacak.

Gündemde, bölgesel ve küresel meseleler var. Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve ateşkes için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Küresel Kararlılık Filosu ve Gazze'ye ulaştırılması planlanan insani yardımlar da masada olacak.

Bir diğer önemli başlık Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın barışla sonlandırılmasına yönelik adımlar ve ara buluculuk çalışmaları değerlendirilecek.

Gebele Bildirisi kabul edilecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini belirtti.

Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede devlet ve hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

