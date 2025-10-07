Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü hafifletmek ve doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla asgari ücretin vergi dışı bırakılması, esnaf muafiyetinin genişletilmesi ve çiftçilere yönelik vergi kolaylıkları gibi önlemlerin uygulandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğrudan vergilerin payını artırmak ve düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü hafifletmek maksadıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Milletvekillerinin dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki oranına ilişkin yazılı soru önergelerini cevaplayan Şimşek, doğrudan vergilerin payını artırmak ve düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü hafifletmek amacıyla; asgari ücretin vergi dışı bırakıldığını, esnaf muafiyetinin kapsamının genişletildiğini, 850 bin basit usule tabi esnafın gelir vergisi istisnası kapsamına alındığını hatırlattı.

ESNAFA, ÇİFTÇİYE DESTEK

Bakan Şimşek, ayrıca yem ve gübrede KDV'nin kaldırıldığını, tarım makineleri, tarımsal sulama sistemleri ve tarımsal abonelere yapılan elektrik teslimlerinin indirimli KDV oranı kapsamına alındığını, ayrıca çiftçilere yapılan destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin de kaldırıldığını kaydetti.

Şimşek, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1, sağlık, eğitim, yeme içme, turizm, giyim sektörleri ile meskenlerde kullanılan elektrikte yüzde 10 oranında uygulandığını da ifade etti.

KURUMSAL MERCEK ALTINDA

Doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla kurumlar vergisi oranının yüzde 25'e çıkarıldığını hatırlatan Şimşek, ayrıca banka ve finans sektöründeki mükellefler ile Yap-İşlet-Devret Modeli ve Kamu-Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınmasının sağlandığını bildirdi.

Çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi getirildiğini de kaydeden Şimşek, "Ülke içinde faaliyette bulunan şirketlere yüzde 10 oranında asgari kurumlar vergisi getirilmiş, şirketlerin vergi matrahlarını etkileyen bazı giderlere kısıtlama getirilmiş, gelir vergisi mükelleflerinde yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilmesine yönelik düzenleme yapılmış, menkul kıymet kazançlarında vergi kesinti tutarları artırılmıştır. Önümüzdeki dönemde de vergi adaletini güçlendirmek ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlamak için çalışmalara devam edilecektir" dedi.


