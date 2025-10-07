Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?

MGM'nin tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara ve Eskişehir'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar da etkili olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 07:34, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 09:58
Yazdır
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara'nın batı ilçeleri ve Eskişehir'de kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli olması öngörülüyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

  • Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara'nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
  • Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri hariç yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • Bursa: 14°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Çanakkale: 14°C - 17°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
  • İstanbul: 16°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

  • Denizli: 14°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
  • İzmir: 17°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış bekleniyor.
  • Manisa: 17°C - 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • Adana: 18°C - 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
  • Antalya: 20°C - 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Burdur: 11°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

  • Ankara: 10°C - 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Çankırı: 8°C - 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
  • Eskişehir: 10°C - 22°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Bolu: 9°C - 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Düzce: 13°C - 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Sinop: 17°C - 25°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • Amasya: 12°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Rize: 15°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Samsun: 15°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • Erzurum: 6°C - 24°C, az bulutlu ve açık.
  • Kars: 4°C - 24°C, az bulutlu ve açık.
  • Malatya: 10°C - 28°C, az bulutlu ve açık.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık.

  • Diyarbakır: 13°C - 31°C, az bulutlu ve açık.
  • Gaziantep: 13°C - 28°C, az bulutlu ve açık.
  • Mardin: 19°C - 28°C, az bulutlu ve açık.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber