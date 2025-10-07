Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 08:21, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 09:06
Yazdır

Mersin'de sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

FECİ KAZADA 5 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber