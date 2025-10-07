Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı

Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'de sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net