OHAL KHK'sı ile ihraç edilip iade edilenlere tazminat yasağına iptal

Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

OHAL KHK'sı ile ihraç edilip iade edilenlere tazminat yasağına iptal

Anayasa Mahkemesi, 7090 sayılı Kanun'un 2. maddesinin "kamu görevinden çıkarılıp daha sonra göreve iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacağına" ilişkin hükmünü iptal etti. Mahkeme, devletin kişilerin hak ihlallerine karşı "etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğü" bulunduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 08:41, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 08:46
Yazdır
OHAL KHK'sı ile ihraç edilip iade edilenlere tazminat yasağına iptal

Anayasa Mahkemesi, 7 Şubat 2018 tarihli ve 7090 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK'nin kabulüne dair Kanun'un 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki "kamu görevinden çıkarılıp göreve iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacağı" hükmünü iptal etti.

Karar, 7 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İtiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nden geldi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, görevine iade edilen bir kamu görevlisinin "haksız ihraç nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini" talebiyle açtığı davada, ilgili yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Başvuru, Anayasa'nın 2. (hukuk devleti), 36. (hak arama hürriyeti), 40. (etkili başvuru hakkı) ve 125. (idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararlardan sorumluluğu) maddelerine dayandırıldı.

Kamu görevine iade edilenler tazminat isteyemiyordu

İtiraz konusu düzenleme, OHAL döneminde çıkarılan KHK'larla görevden alınan ve daha sonra iade edilen personelin, "kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarını" hükme bağlıyordu.

Mahkeme bu hükmü değerlendirirken, söz konusu düzenlemenin olağanüstü hal süresini aşacak şekilde uygulanabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle denetimi olağan dönem ölçütlerine göre yaptı.

AYM: "Etkin giderim mekanizması sağlanmalı"

Yüksek Mahkeme, 2022 yılında verdiği E.2018/137, K.2022/86 sayılı kararına atıf yaparak, benzer bir hükmü daha önce iptal ettiğini hatırlattı.
Kararda, devletin hukuka aykırı fiilleri nedeniyle zarara uğrayan kişilere "idari ve yargısal başvuru yolları" tanımasının Anayasa'nın 40. maddesinin gereği olduğu vurgulandı.

Mahkeme, gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:
"Kamu makamlarının hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle zarara uğradığını iddia eden kişilere dava açma imkanı tanınmaması, devletin kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır."
"İade edilenler hukuka aykırı şekilde ihraç edilmiş sayılır"

Anayasa Mahkemesi ayrıca, OHAL Komisyonu tarafından göreve iade edilen kişilerin, idare tarafından hukuka aykırı biçimde görevden çıkarıldıklarının kabulü anlamına geldiğini vurguladı:

"Komisyonca tedbire ilişkin şartların oluşmadığı gerekçesiyle başvurunun kabulüne karar verilerek kişilerin göreve iade edilmesi, tedbirin sebep unsurunun gerçekleşmediğini, başka bir deyişle bu kişilerin herhangi bir örgüt ya da yapıya aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatlarının belirlenemediğini ve hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıklarını idare tarafından tespit edildiği anlamına gelir."

AYM: Anayasa'nın 40. maddesine aykırılık var

Mahkeme, kamu görevinden çıkarılıp göreve iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören düzenlemenin Anayasa'nın 40. maddesine aykırı olduğuna hükmetti ve şu sonuca vardı:

"Kural kapsamında göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin kişinin hak ve özgürlüklerinin ihlaline karşı etkili bir giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır."

Bu nedenle, düzenleme Anayasa'nın 40. maddesine aykırı bulunarak iptal edildi. Diğer maddeler yönünden ayrıca inceleme yapılmadı.

Karar oybirliğiyle alındı

Anayasa Mahkemesi, 10 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, Başkan Zühtü Arslan'ın katılımı olmaksızın, Başkanvekili Kadir Özkaya başkanlığında toplanarak kararı oybirliğiyle aldı.

7 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber