'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara'da yaşanan su sorunu nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üzerinde Mansur Yavaş'ın fotoğrafının yer aldığı su bidonlarıyla konuşan Gökçek, "Bugünkü vurgunun ismi: Su vurgunu" ifadelerini kullandı.

"549 milyonluk Polatlı su hattı ihalesi 2,5 milyara bitti"

Gökçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mansur Yavaş, Polatlı'ya su götürmek için hat yapılması için bir ihale yapıyor. Bu ihale, İvedik'ten Polatlı'ya kadar gidecek olan bir hat. 549 milyon TL'ye bu ihaleyi sonlandırıyorlar. İhalenin yapımı için de 900 gün gibi bir süre veriyorlar. Daha sonra bu ihale için zeyilname yayınlanıyor, yani kış şartlarından, hava şartlarından dolayı çalışamayacak gün sayısının söylenmesi. Bunun için ilk başta 120 gün veriliyor. Daha sonra ek bir zeyilname yayınlanarak bu 67 güne düşürülüyor. Sayın Yavaş'ın yayınladığı zeyilnameden sonra 2020 yılında 78 gün, 2021 yılında 298 gün, 2022 yılında 298 gün, 2023 yılında 226 gün, toplamda 900 günü 2023 yılında doldurmaları gerekiyor.

Sayın Mansur Yavaş, 549 milyon TL'lik ihaleyi 2024 yılında bitirdiğini söylüyor ve 2,5 milyara bitiriyor. 549 milyona işe başlıyorlar, iş 2,5 milyara bitiyor. ASKİ'nin internet sitesinde bu işin aslında 2022 yılında biteceğine dair de yazılar var."

"ABB krediyi aldı, maliyet yükseldi"

"Burası için ABB'den bir kredi talep ediliyor. ABB de izni veriyor. 470 milyon TL ASKİ'den kredi alınıyor. 470 milyon TL o günün parasıyla Sayın Mansur Yavaş gidip borular için açık ihale yapmış olsaydı ve direkt peşin olarak almış olsaydı bugün 2,5 milyarlık rakamı bulabilmemiz mümkün değildi.

Sayın Mansur Yavaş bu işi uzattıkça uzattı ve bu yıl dahil olmak üzere bu firma hala hak ediş yapmaktadır. Bununla alakalı olan 549 milyon TL rakamını 2,5 milyar TL'ye çıkarmıştır."

"Gökçek döneminde 7,5 ayda yapılan hat, Yavaş döneminde 5 yılda yapıldı"

"Ankara'da Kesikköprü'den Gökçek döneminde bir hat geldi buraya, 3 hat olarak. Her hat 128 kilometreydi. Toplamda 384 kilometre Kesikköprü'den Ankara'ya döşenen bir boru var. 7,5 ayda yapıldı bu iş. Sayın Mansur Yavaş zamanında 549 milyon TL'ye çıkan tek bir hat olan Polatlı hattı, 5 yıldır yapımı devam ediyor ve 2,5 milyar TL'ye maliyet yükseldi.

Kabiliyetsiz olabilirsiniz, bir işi beceremiyor da olabilirsiniz ama 384 kilometrelik hat AK Parti döneminde 7,5 ayda yapılıyorsa 107 kilometrelik Polatlı hattını nasıl 5 senede yaparsınız? Burada bir vurgun vardır. Yıllar içinde enflasyon oranlarında hem borulardan hem yapım maliyetlerinden işin maliyetini yükseltip birilerine Ankara'nın parasının peşkeş çekilmesidir. Ankara'da proje yapıldığı zaman Kızılırmak'tan, Kesikköprü'den geldiği zaman BM Su Örgütü tarafından Ankara Belediyesi'ne AK Parti döneminde ödül verilmiştir.

Yani Ankaralıyı susuzluğa mahkum etmek yerine iyi çalışılmış, 7,5 ay gibi bir süreçte bu iş bitirilmiştir. O dönemde borular peşin alınmıştır ve inşaatın yapılacağı yerin yanına da dizilmiştir ama Sayın Yavaş, boruları almak yerine bunu 5 seneye yaymış, 549 milyon TL'lik işi 2,5 milyara mal etmiştir."

"DSİ'nin teklifini kabul etmedi"

"Polatlı'daki vatandaşlarımıza bu suyun gelmesi için aslında DSİ başka bir teklifte de bulunmuştur Mansur Yavaş'a. Gökpınar Barajı bitti. Bu baraj için DSİ Sayın Mansur Yavaş'a demiştir ki, 'Biz, sana barajı yapalım. Biz, sana isale hattını yapalım 102 kilometre. Günlük 100 bin metreküp arıtma tesisini yapalım ve bunu cazibeyle Polatlı'ya ulaştıralım.'

Sayın Mansur Yavaş DSİ'nin bu teklifini kabul etmemiştir. 470 milyon kredi çekmiş, 579 milyona ihaleyi yapmış, 2,5 milyara da bunu mal etmiştir. Devletin kendisine destek vermediğini, engellendiğini söyleyen Sayın Mansur Yavaş, devletin kendisine yaptığı bu teklifi reddetmiştir. Bu nasıl bir iş bilmezliktir?"

"Ankara susuzlukla karşı karşıya"

"Bugün Ankara susuzlukla karşı karşıyayken ek bir kaynak olan Gökpınar'dan su getirilmesini kabul etmiyor, Ankara'nın mevcut suyunu Polatlı'ya götürmeye çalışıyor. Bu maalesef Sayın Mansur Yavaş'ın buradaki müteahhitleri zengin edebilmek için yapmış olduğu bir hamledir."