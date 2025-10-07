Emeklilik yaşı yükseliyor mu?

AK Parti döneminde yapılan değişikliklerle birlikte emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, mevcut düzenlemeye göre ilerleyen yıllarda birçok vatandaş 65 yaşından sonra emeklilik hakkı elde edebilecek.

Buna karşın söz konusu düzenlemelerin yetersiz olduğunu savunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Zeybekçi: Emeklilik yaşı çok düşük

Zeybekçi, Ekonomim'e verdiği röportajda emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere 'ihanet' denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle "Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı." İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa'ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz."