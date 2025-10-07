Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 09:07, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 09:38
Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor.
Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.
İstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.
7 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.34 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
- LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.18 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.39 TL
- LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.19 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.54TL
- LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.52 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
- LPG litre fiyatı: 27.53 TL