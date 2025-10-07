Benzin ve Motorine İndirim Geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor.

Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.

7 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.34 TL

Motorin litre fiyatı: 54.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.18 TL

Motorin litre fiyatı: 54.39 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.19 TL

Motorin litre fiyatı: 55.54TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları