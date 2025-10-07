İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin bayrakları asıldı
İstanbul Valiliğince, Filistin'e destek amacıyla Boğaz'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Filistin bayrakları asıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 10:00, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 10:01
Valilik tarafından organize edilen çalışma kapsamında, kentin iki yakasını birleştiren köprülerin korkuluklarına büyük boyutlarda Filistin bayrakları yerleştirildi.
Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan da görüntülendi.