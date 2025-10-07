Tramvay yoluna giren sürücüye ceza yağdı
Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 38 bin 986 lira para cezası verilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç ise trafikten menedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 10:16, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 10:27
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren ve bir süre ilerleyen otomobili durdurdu.
Önce alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü E.K'nin daha sonra yapılan ölçümde alkollü olduğu tespit edildi.
Para cezası yedi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten menedildi
E.K'ye 38 bin 986 lira para cezası verildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Trafikten menedilen araç ise otoparka çekildi.
Öte yandan E.K'nin aracıyla tramvay yolunda ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.