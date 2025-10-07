Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza alınarak usulsüz belge üretildiğini tespit etti.

Yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı yollarla oluşturulan e-imzalarla 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası verildiği belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla 07 Ekim 2025 tarihinde Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

125 Şüpheliye Yakalama Kararı

Operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheliye yönelik yakalama ve gözaltı kararları uygulandı.

Şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında, çok sayıda sahte belge ve dijital materyale de el konuldu.