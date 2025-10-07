Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller

Trafik cezalarına getirilecek yeni düzenlemelerle birlikte birçok cezada önemli artışlar yaşanacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan yeni trafik dönemiyle ilgili düzenlemeler, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Meclis'te görüşülecek olan yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, şehir içi ve şehir dışında hız limitlerini aşanlara para cezası ve ehliyet iptali gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Özellikle okul ve hastane önlerinde hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçme, ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme gibi durumlarda uygulanacak yeni trafik cezaları merak konusu oldu. İşte 2025 yılı için öngörülen yeni trafik cezaları ve detayları:

Okul ve Hastane Önü Hız Sınırı Aşma Cezası

Yapılacak düzenleme sonrasında;

30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 km/s hızla gidenlerin 30 gün, 86 km/s ile gidenlerin 60 gün, 96 km/s ile gidenlerin ise 90 gün boyunca ehliyetleri iptal olacak.

Yerleşim Yeri Hız İhlali Cezaları

6-10 km/s arası: 2.000 TL

2.000 TL 11-15 km/s arası: 4.000 TL

4.000 TL 16-20 km/s arası: 6.000 TL

6.000 TL 21-25 km/s arası: 8.000 TL

8.000 TL 26-35 km/s arası: 12.000 TL

12.000 TL 36-45 km/s arası: 15.000 TL

15.000 TL 46-55 km/s arası: 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyete el koyma

20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyete el koyma 56-65 km/s arası: 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma

25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma 66 km/s ve üzeri: 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyete el koyma

Not: Şehir içi hız sınırı olan yerlerde, belirlenen limitlerin üzerinde hız yapan sürücülere ek olarak ehliyet iptali uygulanacak.

Diğer Trafik Cezaları ve Yaptırımlar

Bir yılda 5 kez hız ihlali yapanlar: Psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

Psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Makas atma cezası: 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali.

90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali. Ters yönde araç sürme: Tek yönlü yolda 10 bin TL, bölünmüş yolda 20 bin TL, otoyolda ise 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyma.

Tek yönlü yolda 10 bin TL, bölünmüş yolda 20 bin TL, otoyolda ise 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyma. Düğün konvoyunda yol kapama: 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyma; köprü, tünel ve viyadüklerde ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ile trafikten men.

90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyma; köprü, tünel ve viyadüklerde ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ile trafikten men. Ambulans ve itfaiyeye yol vermeme: 46 bin TL, 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali; beş yılda iki kez tekrarlanırsa ehliyet iptali.

46 bin TL, 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali; beş yılda iki kez tekrarlanırsa ehliyet iptali. Cep telefonuyla araç kullanma: İlkinde 5 bin TL, tekrarı halinde 10 bin TL; üçüncü kezde ise 30 gün ehliyete el koyma.

İlkinde 5 bin TL, tekrarı halinde 10 bin TL; üçüncü kezde ise 30 gün ehliyete el koyma. Kırmızı ışık ihlali: Bir yılda üç kezde 30, dört kezde 60, beş kezde 90 gün ehliyete el koyma; altı kezde ise ehliyet iptali.

Bir yılda üç kezde 30, dört kezde 60, beş kezde 90 gün ehliyete el koyma; altı kezde ise ehliyet iptali. Motosikletle akrobatik hareketler: Ehliyete 60 gün el koyma; yarış yapılırsa iki yıl ehliyete el koyma ve 60 gün trafikten men.

Ehliyete 60 gün el koyma; yarış yapılırsa iki yıl ehliyete el koyma ve 60 gün trafikten men. Alkollü araç kullanma: İlkinde 25 bin TL ve altı ay ehliyete el koyma; ikinci kezde 50 bin TL ve iki yıl ehliyete el koyma; üçüncü kezde ise 150 bin TL ve beş yıl ehliyete el koyma.

İlkinde 25 bin TL ve altı ay ehliyete el koyma; ikinci kezde 50 bin TL ve iki yıl ehliyete el koyma; üçüncü kezde ise 150 bin TL ve beş yıl ehliyete el koyma. Uyuşturucu etkisinde araç kullanma: 150 bin TL para cezası ve süresiz sürücü belgesi iptali.

150 bin TL para cezası ve süresiz sürücü belgesi iptali. Alkol testi yaptırmama: 150 bin TL para cezası ve beş yıl ehliyete el koyma.

150 bin TL para cezası ve beş yıl ehliyete el koyma. Araçta yüksek sesle müzik dinleme: Şehir içinde üç bin TL; mevzuata aykırı ses sistemi kullanımında ise yirmi bir bin TL, otuz gün trafikten men ve sistemin sökülmesi.

Şehir içinde üç bin TL; mevzuata aykırı ses sistemi kullanımında ise yirmi bir bin TL, otuz gün trafikten men ve sistemin sökülmesi. Drift yapanlara ceza: Yüz kırk bin TL, altmış gün ehliyete el koyma ve trafikten men; beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa ehliyet iptali.

Yüz kırk bin TL, altmış gün ehliyete el koyma ve trafikten men; beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa ehliyet iptali. Dur ihtarına uymama: İki bin iki yüz yetmiş lira olan eski ceza, yeni düzenleme ile iki yüz bin lira olacak; altmış gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.

Trafikte Yeni Dönem: Caydırıcı Yaptırımlar

Trafik güvenliği için getirilen bu yeni düzenlemelerle birlikte, sürücülerin kurallara uyması teşvik edilecek. Özellikle hız sınırı ihlalleri, kırmızı ışıkta geçme, ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeme gibi ihlallerde uygulanan cezaların artırılmasıyla birlikte, trafikte daha güvenli bir ortam hedefleniyor.

Sürücüler, yeni cezalar hakkında bilgi sahibi olarak kurallara daha fazla dikkat etmek zorunda kalacaklar.