Edirne'de yağış nedeniyle yol çöktü, minibüs çukura düştü
Edirne'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi, çukura giren yolcu minibüsünde hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 11:16, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 11:13
Kentte dün başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde kısmi yol çökmeleri yaşandı.