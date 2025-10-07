Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!

29 Eylül'den bu yana su kesintileri sürerken Ankara'da, Kesikköprü hattında yapılan onarımın ardından "su verilecek" açıklaması gelmişti. Ancak hattaki çelik bağlantının yeniden patlamasıyla birçok ilçede musluklar yine kurudu. ASKİ ekipleri bölgede ikinci kez onarım çalışması başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 12:00, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 12:10
Yazdır
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!

Ankara'da günlerdir süren su kesintisi, yeniden patlayan borular nedeniyle uzadı.

29 Eylül'de meydana gelen arızanın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattındaki onarım çalışmalarının tamamlandığını ve 6 Ekim itibarıyla suyun verileceğini duyurmuştu.

Ancak beklenen olmadı - tamir edilen çelik bağlantı hattı bir kez daha patladı.

Başkentte Su Kesintisinin Etkilediği İlçeler

Yeni patlak nedeniyle başkent genelinde özellikle Etimesgut, Keçiören, Mamak, Altındağ ve Yenimahalle gibi ilçelere dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Siyasi Tartışmalar

Öte yandan, su krizine ilişkin tartışmalar da büyüyor. AK Parti'li Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABB yönetimini eleştirdi.

  • Altınok, "Mansur Yavaş'ın belediyeye doldurup maaş bağladığı binlerce yandaş var; ama iş bilmeyen, liyakatsiz kadrolar yüzünden Ankara günlerdir susuz! Yıllar önce 'zehirli' dediği suyu bugün hemşehrilerimize fahiş fiyatla satıyor. Üstelik bir damla su veremeyen yönetim, 29 Ekim'e konser ihalesi açacak kadar da halktan kopmuş durumda!" ifadelerini kullandı.
  • Altınok, ABB yönetiminin "şov ve algı" peşinde olduğunu savunarak, "Ankaralı hemşehrilerimiz su beklerken, bu anlayış Ankara'yı yönetemiyor" dedi.

ASKİ'nin yeni arızaya ilişkin detaylı açıklama yapması ve tamir çalışmalarının ne kadar süreceğinin bugün netleşmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber