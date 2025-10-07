'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!

Ankara'da günlerdir süren su kesintisi, yeniden patlayan borular nedeniyle uzadı.

29 Eylül'de meydana gelen arızanın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattındaki onarım çalışmalarının tamamlandığını ve 6 Ekim itibarıyla suyun verileceğini duyurmuştu.

Ancak beklenen olmadı - tamir edilen çelik bağlantı hattı bir kez daha patladı.

Başkentte Su Kesintisinin Etkilediği İlçeler

Yeni patlak nedeniyle başkent genelinde özellikle Etimesgut, Keçiören, Mamak, Altındağ ve Yenimahalle gibi ilçelere dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Siyasi Tartışmalar

Öte yandan, su krizine ilişkin tartışmalar da büyüyor. AK Parti'li Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABB yönetimini eleştirdi.

Altınok, "Mansur Yavaş'ın belediyeye doldurup maaş bağladığı binlerce yandaş var; ama iş bilmeyen, liyakatsiz kadrolar yüzünden Ankara günlerdir susuz! Yıllar önce 'zehirli' dediği suyu bugün hemşehrilerimize fahiş fiyatla satıyor. Üstelik bir damla su veremeyen yönetim, 29 Ekim'e konser ihalesi açacak kadar da halktan kopmuş durumda!" ifadelerini kullandı.

ifadelerini kullandı. Altınok, ABB yönetiminin "şov ve algı" peşinde olduğunu savunarak, "Ankaralı hemşehrilerimiz su beklerken, bu anlayış Ankara'yı yönetemiyor" dedi.

ASKİ'nin yeni arızaya ilişkin detaylı açıklama yapması ve tamir çalışmalarının ne kadar süreceğinin bugün netleşmesi bekleniyor.