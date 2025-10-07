Sakarya'dan 9 ayda 4 milyar doları aşan ihracat

Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sakarya'dan 9 ayda 4 milyar doları aşan ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 9 ayında 4 milyar 61 milyon 277 bin dolarlık dış satım yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 12:55, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 12:55
Yazdır
Sakarya'dan 9 ayda 4 milyar doları aşan ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkenin ocak-eylül dönemi ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ülke dış satımına yüzde 2,33 katkı sağladı.

Kent, yılın 9 ayında otomotiv, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ile elektrik ve elektronik olmak üzere 25 sektörde 144 ülke ve 8 serbest bölgeye 4 milyar 61 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı.

Sakarya'nın ihracatının yüzde 85,22'sini gerçekleştiren otomotiv sektöründe, 3 milyar 461 milyon 55 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Otomotiv sektörünü, 130 milyon 469 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 70 milyon 452 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 61 milyon 888 bin dolarla çelik, 56 milyon 483 bin dolarla makine ve aksamları, 53 milyon 548 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti.

Söz konusu dönemde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre en çok artıran sektör ise yüzde 1928'lük artış ve 2 milyon 773 bin dolarlık dış satımla deri ve mamulleri oldu.

En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 590 milyon 443 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Fransa'yı, 541 milyon 599 bin dolarla Polonya, 482 milyon 586 bin dolarla Birleşik Krallık, 450 milyon 340 bin dolarla İspanya ve 343 milyon 572 bin dolarla Almanya izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber