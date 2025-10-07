İsrail, Gazze'de günlük 77 çocuğu yetim bıraktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında günlük 77 çocuk yetim kalmasına sebep oldu." denildi.

Gazze'de 8 Ekim 2023'den beri İsrail saldırıları nedeniyle günde ortalama 29 Filistinli kadının dul kaldığı belirtilen açıklamada, bombardımanın ayrıca günlük 16 hamile kadının düşük yapmasına yol açtığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 yıldan bu yana sürdürdüğü soykırımda ölenlerin sayısı 67 bin 173'e, yaralı sayısı ise 169 bin 780'a ulaştı.

İsrail saldırılarında ölenlerden 20 bin 179'u çocuk, 10 bin 427'si kadın ve 4 bin 813'ünün yaşlı olduğu ifade edildi.