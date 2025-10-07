Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Çölgüzeli Mahallesi mevkiinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, iki kamyonet ile iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.