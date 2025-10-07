Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor