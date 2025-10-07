Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün bu şehrin insanlarını Allah'ın suyuna muhtaç hale getirmiştir." dedi.

07 Ekim 2025
Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Kent genelinde su kesintisinden etkilenen vatandaşlar ise bölgedeki çeşmelerden su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın ile AK Parti Mamak Meclis Üyesi Berçin Hava Öztürk, Kayaş Caddesi'nde bir çeşmeden su dolduran vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada basın açıklamasında bulunan Yalçın, Ankara'da günlerdir süren su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine ortak olmak için burada bulunduklarını belirtti.

Vatandaşların evlerine su taşıyabilmek için pet şişe, bidon ve kovalarla saatlerce sıra beklediklerini ifade eden Yalçın, "2025'te Türkiye'nin kalbinde yaşanan bu tablo, bir yönetim krizinin en açık göstergesidir." diye konuştu.

Mevcut yönetimin göreve geldiği zamanda "Su, insanın hakkıdır, Allah'ın suyundan para mı kazanılır?" dediğini aktaran Yalçın, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün bu şehrin insanlarını Allah'ın suyuna muhtaç hale getirmiştir. Söyledikleriyle yaptıkları arasındaki fark, Ankaralıların her gün yaşadığı çilenin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı 30 yıl geriye götürdüler"

Yalçın, Ankara'da suya yapılan zam oranının yüzde 3024'ü bulduğunu belirterek, "Bu, yalnızca fiyat artışı değil, vatandaşın yaşamına doğrudan yansıyan bir adaletsizliktir. Fahiş zamlar suyu pahalılaştırmış ama muslukları açmamıştır. Ankara'da birçok mahalle artık parasıyla bile suya ulaşamamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti döneminde kentte olası su sıkıntısı yaklaşırken hemen harekete geçildiğine vurgu yapan Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz, su kesilmeden çözüm üreten belediyecilik anlayışı sergiledik. O dönemde 7 ayda 30 kilometreden borular döşeyerek su getirilmişken bu dönemde haftalardır iki tane su borusunu maalesef birleştiremediler. Bugün ise kriz yaşanırken bile çözüm üretmeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Altı yılda Ankara'ya bir damla bile ek su kaynağı kazandırılmadı. Ankara'yı maalesef 30 yıl geriye götürdüler ve şimdi de Ankaray metro hattının kapatılmasıyla vatandaşlarımız ulaşım krizine mahkum edilmiştir. Bir yanda su, diğer yanda ulaşım yok. Yollar dar, kavşaklar tıkalı, sinyalizasyon sistemi bile çökmüş durumda.

Ankara artık hem susuz hem tıkanmış bir şehir haline getirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet üretmek yerine algı üretmeyi tercih ediyor. Yani işler yürümüyor ama vitrin hep süslü."

"Ankara bu kadar temel sorunu yaşamayı hak etmiyor"

AK Parti Mamak Meclis Üyesi Öztürk de Mamak'ın birçok mahallesinde plansız, habersiz su kesintilerinin yaşandığını öne sürdü.

Vatandaşın mağdur olduğunu, yönetimin de bu duruma seyirci kaldığını dile getiren Öztürk, başkentte su kıtlığından öte yönetim kıtlığının yaşandığı yönünde görüş bildirdi.

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara, bu kadar temel sorunu yaşamayı hak etmiyor. Başkentimiz, su kesintisi, metro arızaları karmaşasıyla anılmamalıdır. Sayın (Mansur) Yavaş'a sesleniyorum, vatandaşın temel hakkını elinden alıyorsun. Mamak başta olmak üzere 24 ilçemizin susuz kalan mahallelerinin sorununun kalıcı çözümünü bekliyoruz. Su kesintilerinin nedenlerini, çözümü, eylem planını, şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Metro ve ulaşım sistemindeki bakım, onarım eksiklerini hızla gidermesini istiyoruz."

