Pasaport, Ehliyet, MTV ve birçok kaleme yeni yılda zam gelecek

2025 yılı için açıklanacak Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV, yurt dışı çıkış harcı, yemek kartı bedelleri ve ulaşım giderleri dahil onlarca kalem 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlanacak. Artışın yüzde 23 seviyelerinde olması bekleniyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre;

2025 yılının son çeyreğine girilirken, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi, harç ve cezalara yapılacak zamların belirleyicisi olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) için geri sayım başladı. Her yıl ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamalarına göre hesaplanan bu oran, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek zamların temelini oluşturacak.

Geçtiğimiz yıl yüzde 43,93 olarak açıklanan oran bu yıl için daha ılımlı seyredecek gibi görünüyor. Beklentilere göre, bu yılki YDO'nun yüzde 22 ila 24 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oran, sadece vergi ve ceza kalemlerini değil; aynı zamanda çalışanların yemek ve ulaşım giderleri, kira geliri vergisi istisnası, gayrimenkul satışlarında istisna tutarı, fatura ve amortisman limitleri gibi pek çok kalemi de doğrudan etkileyecek.

Yeni oranların yürürlüğe girmesiyle birlikte; pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), IMEI kayıt harcı ve yurt dışı çıkış harcı gibi milyonların cebinden çıkan mecburi ödemelerde ciddi artış yaşanacak. Cumhurbaşkanı, YDO üzerinde indirim veya artırma yetkisini elinde tutuyor; ancak geleneksel uygulamalarda bu oran çoğunlukla aynen yürürlüğe giriyor.

Öne çıkan kalemlerden bazıları şöyle:

Yurt dışı çıkış harcı, şu anda 1.000 TL seviyesinde uygulanıyor. Yüzde 23'lük artışla birlikte bu tutarın 1.230 TL'ye çıkması bekleniyor.

IMEI kayıt ücreti ise 2025 yılında 45.614 TL olarak belirlenmişti. Aynı oranda bir artışla birlikte bu bedelin 56 bin TL'yi aşması öngörülüyor.

Trafik cezaları ve MTV gibi zorunlu ödemeler de bu artıştan nasibini alacak.

Çalışanların iş yerinden aldığı yemek kartı ücreti günlük 240 TL + KDV seviyesindeyken, bu tutarın 295 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ulaşım istisnası kapsamında verilen günlük servis ücreti ise 126 TL'den 155 TL'ye çıkabilir.

Öte yandan, kira geliri vergisi istisnası, 2025'te 47 bin TL iken, yüzde 23 artışla 57.810 TL'ye, temettü ve işyeri kira gelirlerinde beyan sınırı da 330 bin TL'den 405.900 TL'ye çıkacak. Gayrimenkul satışlarında 5 yıl kuralı geçerli olmayan durumlarda istisna tutarının da 120 bin TL'den 147.600 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Ayrıca, fatura düzenleme ve doğrudan gider yazma sınırı da artacak. Şu an 9.900 TL olan bu sınırın 12.177 TL'ye çıkması bekleniyor. Binek araçlara ilişkin giderlerde ve amortisman tutarlarında da güncelleme olacak.

Yani vatandaşlar sadece doğrudan ceplerinden çıkan harç ve vergilerle değil; dolaylı olarak çalışan hakları, muhasebe kayıtları ve işletme giderleri açısından da bu artışlardan etkilenecek.

Her yıl olduğu gibi bu düzenlemeler 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Yıl bitmeden önce pasaport, kimlik, telefon kaydı gibi işlemlerini yapmak isteyenler için bu bilgiler önemli olabilir.