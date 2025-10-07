Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi kapsamında, TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 15:25, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 15:26
Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde, üye ülke liderlerinin hitaplarının ardından imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler, burada TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

Törenin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.

İmza töreninin ardından liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla bağlantı gerçekleştirdi. Liderlerin, önlerindeki butonlara basmasıyla caminin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.

Üye ülke liderleri, tören sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Nohurgol Devlet Konukevi'nde verilecek resmi yemeğe katılmak üzere buradan ayrıldı.


