CHP'li Başkan Yardımcısı'nın araçla çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 25 Eylül'de Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıraç Özberkent'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özberkent'in cenazesi, Selçuk'ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

