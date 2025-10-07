Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
CHP'li Başkan Yardımcısı'nın araçla çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde 25 Eylül'de CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay'ın aracının çarptığı 12 yaşındaki Sıraç Özberkent, tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Bozbay'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Giriş : 07 Ekim 2025 15:58
CHP'li Başkan Yardımcısı'nın araçla çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 25 Eylül'de Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıraç Özberkent'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özberkent'in cenazesi, Selçuk'ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ülkü Ece Bozbay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

