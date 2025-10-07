Ankara'da su krizi: Bir haftadır su verilmeyen mahalleler var

Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'da su krizi: Bir haftadır su verilmeyen mahalleler var

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde su kesintisi 9 gündür, Mamak'ın bazı mahallelerinde ise bir haftadır devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 16:07, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 16:27
Yazdır

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Kesinti yaşanan bölgelerde ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Su kesintilerinden etkilenen Yakupabdal Mahallesi sakinleri, su ihtiyacını köydeki Aziz Altınpınar Camisi'ndeki şadırvandan ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) gönderdiği su tankerinden sağlıyor.

Yakupabdal Mahallesi'nde yaşayan Nuran Oflaz, 9 gündür su olmadığını, elleriyle su taşıdıklarını belirterek, "Su her şeye lazım oluyor. Tanker geliyor, doldurup gidiyoruz. Zor oluyor. Ellerim ağrıyor, parmaklarım kırılmıştı. Zor götürüyorum. Suyu getirsinler, böyle rezillik olmasın. Akşam geldi, çamaşır yıkadım, geri gitti sular." dedi.

Öte yandan mahallede yaşça büyük kişilerin doldurdukları su bidonlarını evlerine yaya olarak götürdükleri görüldü.

- "Böyle bir su kesintisi çok sıkıntı"

Kesintilerin etkilediği Mamak'ta ise vatandaşlar, ihtiyaçlarını Tepecik'te bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Sularının 1 haftadır kesik olduğunu söyleyen Umut Hasan Andariman, "Bir haftayı geçmiş de olabilir. Baya bir su sıkıntısı çekiyoruz. Olduğu zaman marketlerden alıyoruz, şu an marketlerde de su yok. Çoğu yer sulara zam yapmış. Olmadığı zaman da böyle çeşmelere geliyoruz. İçilen çeşmeler var, içilmeyenler var. Hepsinin yerini ayrı ayrı ezberledik." diye konuştu.

Andariman, suyun yalnızca bir gün geldiğini, ardından geri gittiğini kaydederek, "Sık sık yaşıyoruz, 1 haftadır sular aralıksız yok. İçme sularını ziyan etmiyoruz. Bulaşıklar için içilmeyecek sulardan topluyoruz. Türkiye'nin başkentinde böyle bir su kesintisi çok sıkıntı. Başkentte 1 haftadır su olmaması çok büyük sorun." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim'de yaptığı duyuruda, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve 5 Ekim'den itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağını bildirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber