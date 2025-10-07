Bakan Yumaklı'dan personel alımı, unvan değişikliği açıklaması... İsrail'den tohum alındı iddiasına yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ünvan değişikliği, perosnel alımı, sözleşmeli üretim ve çok sayıda konuda röportaj yaptık.

Yumaklı, unvan değişikliği sınavının yıl sonuna kadar açılacağını, perosnel alımı için de sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı ayrıca dezenformasyon yapılan bir konuya tekrar açıklık getirdi: İsrail'e bağlı olduğumuz bir Tohum yok. İsrail'den tohum alış verişimiz de yok dedi.

İşte Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in Bakan Yumaklı'ya sorduğu sorular ve cevapları

Kuraklığa yönelik alınan tedbirler ve bunun tarımda uygulaması ne durumda?

Dünyada son dönemde yaşanan iklim krizinin etkileri maalesef giderek artıyor. Ülkemiz de bu iklim krizinden en fazla etkilenen Akdeniz havzasında yer alıyor.

Son 10 yılda sel, dolu, don ve kuraklık felaketlerini daha fazla yaşamaya başladık. Yağışlar uzun yıllar ortalamasının altında seyretmeye başladı. Birçok bölgemizde son 20 yılın en az yağışları oldu. Nisan ayında don olayı yaşandı. 65 ilimizde etkili olan don hadisesi nedeniyle 16 çeşit meyvede hasar meydana geldi.

İşte bu ve benzer gelişmeler artık yeni normalimiz oldu. Bu yeni normalde gıda arz güvenliğimizin teminatı olan tarımsal üretimimizi risklere karşı dayanıklı hale getirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz.

2024'de suyu merkeze alan TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASINA geçtik. TARIMSAL AR-GE kapsamında kuraklığa dayanıklı - soğuğa toleranslı tohum ıslahı çalışmaları yaparak çiftçimizin hizmetine sunuyoruz.

TARSİM ve GELİR KORUMA SİGORTASINI hayata geçirdik. %70'lere varan pirim desteği sağlıyoruz.

Su ve sulama alanında son 23 yılda 3,4 trilyon TL'lik yatırım yaparak 11 bine yakın eseri halkımızın hizmetine sunduk.



Bu sayede sulanan alan miktarını 7,2 milyon hektara çıkardık.

Kapalı borulu sulama sistemi oranımız %38'lere ulaştı. Bu rakamı 2028 yılında yüzde 45'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bireysel modern sulama sistemleri için %50 hibe desteği sağlıyoruz. Atık suların tarımsal üretimde kullanımı için etkin çalışmalar yapıyoruz.

Yapay Zeka Destekli Otomasyon sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz.

Kısaca iklim krizinin etkilerini en aza indirmek ve gıda arz güvenliğimizi sağlamak için bütün tedbirleri aldık ve alıyoruz.

Sertifikalı tohum üretiminde geldiğimiz nokta nedir?

Tohum, stratejik öneme sahip tarımsal bir girdidir. Aynı zamanda teknolojinin de kullanıldığı, önemli bir ekonomik değere sahiptir.

Ülkelerin kendi gıda arz güvenliğini sağlamak için üreticisini ve üretimini korumacı bir yapıya büründüğünü hepimiz müşahede ediyoruz.

Bu nedenle sertifikalı tohumculuk büyük önem verdiğimiz alanların başında geliyor.

Sertifikalı tohum üretiminde son 23 yılda önemli mesafe aldık. 23 yıl önce 100 dekar alandan ALDIĞIMIZ ÜRÜNÜ ŞİMDİ buğdayda 72 dekardan, mısırda 41 dekardan nohutta 78 dekardan alıyoruz.

Sertifikalı tohum üretimimiz 9 kat artışla 1,3 milyon tona ulaştı. Yani sertifikalı tohum ihtiyacımızın %96'sını karşılıyoruz! Ayrıca 100'den fazla ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz! Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasında olduğumuzu gururla söylüyorum.

Bunun dışında, dezenformasyon yapılan bir konuya bir kez daha açıklık getireyim: İsrail'e bağlı olduğumuz bir TOHUM yok. İsrail'den tohum alış verişimiz de yok!

Ayrıca AR-GE çalışmalarımız kapsamında, kuraklığa dayanıklı ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Planlı üretimin tarıma katkısı ve kapsamının genişletilmesi durumu, desteklerin tarıma katkısı.

2024 OCAK ayında HAYVANSAL ve SU ürünlerinde, 2024 EYLÜL ayında ise bitkisel üretimde ÜRETİM PLANLAMASINA geçtik. Tarımsal Üretim Planlamasında SUYU MERKEZE aldık.

Hayvancılıkta süt, besi, kanatlı ve küçükbaş bölgesi oluşturduk. Su ürünlerinde koruma kullanma dengesi gözetilerek avlanma kotası getirdik.

Bitkisel ürünlerde 13+1 üründe planlama yapıldı. Planlama yapılan stratejik ürünlerimiz şunlar: Buğday, arpa, dane mısır, yağlık ayçiçeği, aspir, kanola, soya, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, kuru soğan ve yem bitkileri.

Planlı üretime entegre YENİ DESTEKLEME MODELİNE geçtik. Bu modelimiz 3 yıllık olarak açıklandı. Yeni dönemde üretici, üretime başlamadan önce havzasında hangi ürünlerin planlama kapsamına alındığını ve bu ürünlere bakanlık tarafından ne kadar destekleme ödeneceğini biliyor.

Kooperatifçiliğin tarımda uygulanma durumu ve geliştirilmesi için yapılanlar nelerdir?

Üretimin sürdürülebilir ve başarılı olmasının yolu KOOPERATİFÇİLİKTEN geçmektedir. Bakanlık olarak kooperatifçiliği teşvik ediyoruz. Ülkemizde Bakanlığımız tarafından izin verilen 6 bin 264 tarımsal amaçlı kooperatif var. Planlı üretim kapsamında 2023'de Örgüt Derecelendirmesi ile ilgili mevzuatı yayınladık. 105 Örgüt 1. DERECE ÖRGÜT belgesi aldı. Bu örgütlere, çiftçiye daha çok hizmet vermesi için ek faiz indirimli kredi, hibe için artı puan, destek gibi pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Dijital tarımda ne durumdayız, planlarımız nelerdir?

Yeni normal kapsamında önem verdiğimiz konulardan biri de dijitalleşmedir. KAYNAKLARIN verimli yönetilmesi için tarımsal üretime DİJİTALLEŞMEYİ entegre etmemiz gerekiyor.

2050 yılında nüfus ve kentleşme artışına bağlı olarak %65-70 daha fazla gıda üretmemiz, bu gıdayı da üretmek için %15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak.

Geleceğin tarımından bahsederken; hassas tarım, akıllı sulama sistemleri, drone ve İHA teknolojileri, blok zinciri ve izlenebilirlik, yapay zeka vb. uygulamaları da konuşuyoruz.

Biz de artık sistemlerimize teknolojiyi entegre etmeye başladık. Ülkemizde ekonomik değeri yüksek olan 206 çeşit bitkisel ürün üretiliyor.

Ayrıca kanatlı, arı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, su ürünleri üretimi ile farklı üretim dallarında yetiştiricilik faaliyetleri artarak devam ediyor.

Etrafımıza baktığımızda, tarımsal üretimi daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yapmak için teknolojiyi daha fazla kullanmamız gerektiğini görüyoruz. Ancak bu sayede ülkemizde SÜRDÜRÜLEBİLİR ve REKABET GÜCÜ yüksek bir tarım sektörü oluşturabiliriz.

Bir yandan da çiftçilerimizin yaş ortalamalısını gençleştirmek en büyük amaçlarımızdan biridir.

Hamdolsun, bu manada İSTANBUL TEKNOFEST 2025 bizlere tarımın geleceği ile ilgili önemli bir perspektif sundu. 2 hafta önce İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'e katılma fırsatı yakaladık.

Savunma sanayimizdeki başarının ruhunu gördük. Artık bu ruhu tarımsal üretim teknolojilerine taşıma zamanı geldi. TEKNOFEST bize, gıdada tam bağımsızlık yolunda atılacak yerli ve milli Ar-Ge atılımlarının ufuk çizgisini gösterdi.

Bu vizyonun merkezi, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) oldu. TÜME'nin, tarımın gençler tarafından "demode" görülmesi riskine karşı geliştirilmiş stratejik bir cevap olduğunu özellikle vurgulamak isterim.

Ayrıca 'tarımcebimde' mobil uygulamamız ile birçok hizmeti dijital olarak üreticilerimizin ve sektörümüzün parmak uçlarına getirdik.

Sözleşmeli Üretim Ne Durumda? Tarıma Katkısı nedir?

Sözleşmeli üretim; sürdürülebilir, verimli, kayıtlı, kaliteli ve sektöre yatırımı önceleyen STRATEJİK BİR MODELdir.

2,5 YIL ÖNCE SÖZLEŞMELİ üretimle ilgili önemli bir mevzuat düzenlemesi hayata geçirdik. Bakanlık olarak 13 TİP SÖZLEŞME YAYINLADIK! ARABULUCULUK sitemini sürece dahil ettik. İnşallah üreticinin emeğinin korunması için sözleşmeli üretimin yaygınlaşması çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman açacak?

Görevde Yükselme Sınavı'nı bu yıl nisan ayında yaptık. Bu sınav 15 yıl aradan sonra gerçekleştirildi. İhtiyaç durumunda önümüzdeki yıllarda tekrar yapılabilir.

Unvan Değişikliği Sınavı için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl sonuna kadar ilana çıkmış oluruz.

Bakanlık 2025 yılında personel alımı yapacak mı? Yapacaksa ne kadar ve ne zaman?

Bakanlığımız 160 binden fazla, faklı disiplinlerde çalışan personeli ile büyük bir yapıdır.

İhtiyaç durumunda yeni personel alımı yapıyoruz. Şu an Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze 12 farklı branşta toplam 240 personel alımı yapılacak. 7 Ekim'de başlayan başvurular 17 Ekim'de sona erecek.

Veteriner Hekim ve Mühendis (Ziraat + Gıda) alımı için çalışmalarımız devam ediyor. Sayılarımız netleşince açıklama yapacağız.

Bununla birlikte, tarım ve hayvancılık alanında eğitim ve öğretim gören genç kardeşlerime de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum:

Gelin size sağladığımız pozitif ayrımcılıktan yararlanın. Destek ve teşviklerimizden istifade edin ve kendi işletmenizin patronu olun. Potansiyeliniz, enerjiniz ve vizyonunuzla tarımsal üretimimize güç katın.

Edip Üzen