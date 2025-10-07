Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Lise öğrencisine akranı tarafından demir sopalı saldırı

Hatay'ın Payas ilçesinde, akranı tarafından darbedilen lise öğrencisi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 16:15, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 16:50


Dörtyol Fen Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki F.S.M.G, 30 Eylül'de okul servisinden indiği sırada bir akranının saldırısına uğradı.

Demir sopayla darbedilen ve başından yaralanan F.S.M.G, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Darp raporu alan F.S.M.G'nin ailesi, şüpheliden şikayetçi oldu.

F.S.M.G'nin ağabeyi Yasin G, gazetecilere, yaşanan üzücü olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduklarını kaydetti.

Öte yandan olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

