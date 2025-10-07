Boğazına simit kaçan öğrenci, öğretmenleri tarafından kurtarıldı
Burdur'da boğazına simit parçası kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir öğrenci, nöbetçi öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 16:21, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 16:28
Yazıköy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisinin nefes borusuna simit parçası kaçtı.
Teneffüste yaşanan olayda öğrencinin nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmeler Ahmet Çömek ve Ethem Özgen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki simit parçasını çıkardı.
Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.