Tekin: Erzurum'dan başlayarak diş sağlığı farkındalığı oluşturacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sağlıklı Gülümse Erzurum" projesiyle çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmayı, yerli markaları desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

07 Ekim 2025 16:40
Tekin: Erzurum'dan başlayarak diş sağlığı farkındalığı oluşturacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sağlıklı Gülümse Erzurum İş Birliği İmza Protokolü"ne katıldı.

Çeşitli programlar için kente gelen Tekin, Şehit Murat Ellik İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerle basketbol, halat çekme ve yakan top oynayan Tekin, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okuldaki öğrencileri sınıflarında da ziyaret eden Tekin, ardından öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Tekin, burada Milli Eğitim Bakanlığı ile Eyüp Sabri Tuncer arasında imzalanan "Sağlıklı Gülümse Erzurum İş Birliği İmza Protokolü"ne katıldı.

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile markanın yönetim kurulu başkanı Hasan Engin Tuncer, işbirliği protokolünü imzaladı.

Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, imza protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Protokolümüzün iki önemli boyutu var. Birincisi özellikle Erzurum ve yöresinde diş sağlığıyla ilgili hususlarda buradan başlayarak Türkiye çapında dikkati çekmek. Sadece diş ile ilgili değil genel anlamda sağlıkla ilgili zamanında önleyici tedbirleri aldığımızda hem vücudumuz sağlıklı olacak hem de ülkemizin sağlık harcamaları daha rasyonel temele gelmiş olacak. Diş ve diş sağlığıyla ilgili böyle farkındalık oluşturmak açısından protokol önemli. Protokolün ikinci önemi ise özelikle bu sektörde yani diş fırçası, diş macunu ve temizlik sektöründe maalesef boykot diye tanımladığımız ürün sayısı çok fazla. Böyle bir ortamda yerli ve milli olan Eyüp Sabri Tuncer markası, insan hakları ve dünya hakları için boykot uygulamak isteyenler için böyle bir alan oluşturdu."

Protokolün Erzurum'da temel eğitim çağındaki bütün çocukları kapsayacağını ifade eden Tekin, yıl içinde okullara bu malzemelerin dağıtılacağını bildirdi.

