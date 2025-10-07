Diyanet'te yeni atanan Genel Müdürler görevlerini devraldı

Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Diyanet'te yeni atanan Genel Müdürler görevlerini devraldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Genel Müdürler, düzenlenen törenle görevlerine başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 17:45, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 17:45
Yazdır
Diyanet'te yeni atanan Genel Müdürler görevlerini devraldı

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan genel müdürler, Başkanlık yerleşkesinde düzenlenen törenle görevlerine başladı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Metin Akbaş görevi Dr. Şaban Kondi'den, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne atanan Hamza Bayram görevi Cafer Tayyar Doymaz'dan, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne atanan Ensari Yentürk görevi Mahmut Özdemir'den, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Sinan Kazancı görevi Akif Pusmaz'dan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Nazif Fethi Yalçınkaya görevi Bünyamin Kahraman'dan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atanan Mehmet Arslan görevi Dr. Hasan Güçlü'den, Strateji Geliştirme Başkanlığına atanan Halit Güldemir görevi Mustafa Irmaklı'dan devraldı.

Tedviren I. Hukuk Müşavirliğine görevlendirilen Ertuğrul Coşkun ise asaleten atanmasının ardından görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini tamamlayan genel müdürlere, şimdiye kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Arpaguş, göreve yeni başlayan genel müdürleri ise tebrik ederek başarılar diledi.

Törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Dr. Hafız Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber