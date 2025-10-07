İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 19:48, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 20:42
Durali Dur (67) yönetimindeki 43 KR 173 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Sülye köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki sürücünün eşi Dudu Dur'un (67) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emet Belediyesi İtfaiyesi ekibince sıkıştığı otomobilden ağır yaralı halde çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.