Genel Kurul toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "Küresel Sumud Filosu", İYİ Parti'nin "uyuşturucu madde kullanımını artıran faktörler", DEM Parti'nin "yargılama süreçleri" ve CHP'nin "üniversite öğrencilerinin ekonomik koşulları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partili 3 milletvekilinin Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiklerini belirterek, "Muhtemelen bugün İsrailli askerlerle karşı karşıya gelecekler. Buradan sadece grubumuzu temsilen değil, 600 milletvekilinin vicdanını, TBMM'nin onurunu ve zulme karşı duruşunu temsilen o açık sularda Gazze'ye doğru yol alan Sayın Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan'ı bütün milletvekilleri adına saygıyla selamlıyorum." dedi.

"Bu milletvekillerimize yapılacak kötü muameleleri engelleyin" diye iktidara bir çağrıda bulunmadığını kaydeden Kaya, "Çünkü onlar belli bedelleri göze alarak zaten yola çıktılar. Gazzelilere yapılan soykırım karşısında bunlara 'Kötü muamele yapılmasını engelleyin' demeyi bir acziyet olarak görüyorum. Sizin yapacağınız tek bir şey var, bunların yüklendiği amacı gerçekleştirmek için, Gazze'ye o yardımı ulaştırmak için gerekli tedbirleri alın." ifadelerini kullandı.

- "Uluslararası hukuk soruşturmasına altlık Türkiye'nin adli makamlarınca oluşturulmuştur"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye'nin Küresel Sumud Filosu'na müşfik bir baba gibi kucak açtığını belirtti. Yıldız, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuk çerçevesinde, bütün yolculukları boyunca insansız hava araçlarımız havadan, deniz araçlarımız, fırkateynlerimiz de denizden filoyu daima takip ederek ihtiyaçlarını gidermiştir. Yine aynı şekilde, filo geri döndükten sonra bütün filo katılımcıları adli tıbba götürülerek sağlık denetiminden geçirilmiş ve böylelikle olası bir uluslararası hukuk soruşturmasına da altlık Türkiye'nin adli makamlarınca oluşturulmuştur. Bizler şunu çok net biliyoruz: İsrail yenilmektedir, içine düştüğü rasyonalite kaybı İsrail'e sürekli hata yaptırmaktadır. Sumud Filosu yolcularının her birini hücrelere kapattılar ve böylelikle Gazzelilerin yıllardan beri maruz kaldıkları zulmü en güçlü şekilde anlatmış oldular."

İsrail'in iki yıldan beri bütün dünyanın teknolojisine ve gücüne sahip olmasına rağmen Gazze'yi yenemediğini kaydeden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bütün dünya şu an Gazze'nin yanında saf tutmaktadır. Bugün Birleşmiş Milletler'in ilgili organları, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ilgili organları İsrail'in Gazze'de bir soykırım yaptığını teyit etmiştir. Biz bir gün bu gözü dönmüşlükle karşı karşıya geleceğiz, biz o güne kadar azığımızı topluyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz, gerçekten tam bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek için çaba harcıyoruz. Allah bizleri bu zulmü dindirmeye memur eylesin."

- "Her yıl 10 milyon öğrenciye, 3 milyon yetişkine ulaşılıyor"

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Avrupa uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'inin PKK terör örgütü tarafından kontrol edildiğini, PKK terör örgütünün her yıl 1,5 milyar dolardan fazla geliri sadece uyuşturucu ticaretinden sağladığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, 2024-2028 yıllarını kapsayan Tütün, Uyuşturucu, Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeşilay ve üniversitelerle bu mücadeleyi omuz omuza yürüttüklerini belirtti.

Uyuşturucu kullanımı ve satışı riskine karşı 137 binden fazla metruk binanın yüzde 88'inin yıkım ve restorasyonunun yapıldığını dile getiren Öztürk, "Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı'nı devreye aldık. Eğitim ve önleme çalışmaları bu mücadelenin temel ayağını oluşturmaktadır. Yeşilayın geliştirdiği Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığını kapsayan modüllerle her yıl 10 milyon öğrenciye, 3 milyon yetişkine ulaşmaktadır." bilgisini paylaştı.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, bugün Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat, bir yol olduğunu belirterek, "Bu, AİHM kararının gereğini yerine getirerek bütüncül hukuku, toplumsal adalete ve hukuka dönüşü yeniden inşa etme fırsatıdır. Türkiye'nin hukuk devleti olma iddiasını güçlendirmek ancak bu kararın gereğini yerine getirmekle olacaktır." dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, bugün Meclis koridorlarının bir siyasi parti grubunun grup salonunda terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlarla yankılandığını belirterek, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu milletin kanıyla, canıyla kurduğu Cumhuriyet'in çatısı altında devlete kurşun sıkan bir teröristin ismini haykırmak devlete meydan okumak, hukuka kafa tutmaktır. Sonra dönüp kürsüye çıkıyorsunuz, hukuk diyorsunuz. Hangi hukuk?" diye sordu.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, "6-7 Ekim Olayları"nı hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, iddia edildiği gibi sadece basit bir demokratik hak ve protesto eylemi miydi? Kesinlikle hayır çünkü bir şiddet çağrısı vardı, sokakların aleve verilmesi vardı, kaos vardı, isyan vardı, başkaldırı vardı. Bu, denildiği gibi bir kumpas davası mıydı? Zinhar çünkü olaylar maddi şekilde gerçekleşmiş, deliller toplanmış ve tüm yaşananlar hem kamuoyunun hem de tüm dünyanın gözleri önünde cereyan etmişti. Bu bir siyasi dava mı? Onun da kabulü mümkün değil çünkü ortada bir olay var, bu olayın zarar gören mağdurları var, şikayetçileri var, toplanan deliller var, failleri var, isnatlar var, şeffaf ve kamuoyunun gözü önünde süregelen bir yargılama var."

Gelinen noktada sürecin nihayete ermediğini ve yargılama safahatının devam ettiğini dile getiren Alparslan, şöyle konuştu:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı, bizlerin mevcut Anayasa'nın 90'ıncı maddesi gereği yargılamalardaki süreçlerde değerlendirdiğimiz ve dikkate aldığımız bir husustur. Bunu kendi egemen yargı hakkımızla, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ve tüm dünyadaki meri mevzuatla birlikte değerlendirerek bu safahatı devam ettiriyoruz. Hülasa, yargılama devam etmektedir."

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, üniversitelerde yemek fiyatı ortalamasının 50 TL iken KYK bursunun 3 bin TL olduğunu belirterek, "Bu, üniversite yemekhanesinde 2 öğün yemeğe bile zor yetiyor. Bu öğrenciler çay, kahve içmeyecek mi; tiyatroya, sinemaya gitmeyecek mi?" diye sordu.

Yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP'nin grup önerisinin oylanmasından önce ise talep üzerine yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, bunun üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.