Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: GÖKBEY, 2026'da hava ambulans filosuna katılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "TUSAŞ tarafından mühendislerimizin tarifsiz emeğiyle geliştirilen yerli ve milli GÖKBEY helikopterimiz, 2026 yılında hava ambulans filomuzun parçası olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 21:38, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 21:40
Yazdır
Bakan Memişoğlu: GÖKBEY, 2026'da hava ambulans filosuna katılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli GÖKBEY helikopterinin, 2026'da hava ambulans filosunun parçası olacağını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yükselişinin önemli aktörlerinden olan ve ürettikleriyle dünyaya sesini duyuran TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaret sırasında yetkililerle, GÖKBEY helikopterinin hava ambulans filosuna eklenme sürecine ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"TUSAŞ tarafından mühendislerimizin tarifsiz emeğiyle geliştirilen yerli ve milli GÖKBEY helikopterimiz, 2026 yılında hava ambulans filomuzun parçası olacak. Daha uzun menzil ve daha fazla hasta taşıma kapasitesiyle tıbbi acil durumlara müdahalede gücümüze güç katacak. GÖKBEY helikopterinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyor, acil sağlık hizmetlerinde kullanacağımız GÖKBEY helikopterlerinin nice canın kurtarılmasına vesile olmasını diliyorum. Savunma Sanayii Başkanı Sayın Haluk Görgün'e ve TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu'na gönülden teşekkür ediyorum."

