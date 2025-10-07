AYM Başkanı: Aileyi korumak Anayasa'nın temel ilkelerindendir

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme tarafından Yüce Divan Salonu'nda "Anayasal Perspektifte Aile Hayatı ve Aile Hayatına Saygı Hakkı" teması ile 13. Uluslararası Yaz Okulu Programı düzenlendi.

İki gün süren programa, 30 farklı ülkenin anayasa mahkemesi ve muadili kurumları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden 66 temsilci katıldı.

Açılışta konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, 13. Uluslararası Yaz Okulu temasının, aile hayatına saygı hakkı olarak belirlendiğini aktararak şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkememiz, Anayasa'da yer alan ve aile kurumunu koruyan düzenlemeleri yorumlarken ailenin önemine vurgu yapmakta, toplumun en küçük ve aslında en temel birimi olan ailenin ne denli vazgeçilmez olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Ailenin korunması ve aile hayatına saygı hakkı AYM'nin hem norm denetimi hem de bireysel başvuru kararlarına da sıklıkla konu olmaktadır. Bu hak, hem Anayasa'da hem de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de güvence altında olduğundan, Mahkememiz aile kurumunu ilgilendiren birçok konuda içtihat ortaya koymuştur. AYM'ye göre aile hayatına saygı hakkı, resmi makamların aile hayatına müdahale edememesi ile kişinin aile hayatını kendi anladığı gibi düzenleyip yaşayabilmesini güvence altına almaktadır."

Özkaya, Gazze'deki soykırıma da değinerek, "Bugün Gazze'de aileler ve hatta kuşaklar yok ediliyor. Bu korkunç katliam, aile hakkı dahil temel hak ve özgürlüklerin tamamını en ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu zulüm ve katliamların en kısa zamanda son bulmasını yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yaz Okulu programı oturumlarla devam etti.

Tematik tartışmaların yapıldığı oturumlarda konuk heyetler, "Anayasal Perspektifte Aile Hayatı ve Aile Hayatına Saygı Hakkı" başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdi.

Program, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın katılımcılara sertifikalarını vermesiyle sona erdi.