Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy'deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.
"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.