İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 08:25, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 08:26
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan'dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda filoya saldırdığı aktarıldı.

Filonun internet sitesinde, gemilerin anlık seyir hızı ve koordinatlarının takip edildiği izleme sistemi de devre dışı kaldı.

İsrail'den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi.

Tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği belirtildi.

Filoda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyor.


