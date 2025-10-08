Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiğine dair tespitler yapıldı. Bu kapsamda, toplamda 32 şüpheli hakkında "Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Soruşturmanın Detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde menfaat sağlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında çeşitli unvan ve görevlerde bulunan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltı Kararı Verilen Şüpheliler

2 ihraç kurum personeli

ihraç kurum personeli 1 emekli kurum personeli

emekli kurum personeli 2 aile yakını

aile yakını 27 şirket yetkilisi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin büyük bir kısmı yakalandı. Soruşturma ve operasyonlar titizlikle sürdürülüyor.



