Duş alamayan öğrenciler Edirne Belediyesi'ni protesto etti

Edirne'de günlerdir süren su kesintileri nedeniyle KYK yurdunda kalan öğrenciler, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle yurt önünde eylem yaparak belediyeye tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 09:12, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 09:17
Edirne'de günlerdir yaşanan su kesintileri sonrası bazı mahallelere kademeli olarak su verilmeye başlanırken, kent genelinde tankerlerle su takviyesi yapılmaya çalışılıyor. Su sıkıntısı, Sultan Çelebi KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerin tepkisine yol açtı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı yurtta, su yetersizliği nedeniyle öğrenciler akşam saatlerinde eylem başlattı. Günlerdir kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten öğrenciler, tankerlerle taşınan suyun yetersiz kaldığını ifade etti.

Yurt önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı protesto etti. Eylem sırasında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık dört saat süren protesto boyunca Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak da olay yerinde bulunarak gelişmeleri yakından takip etti. Eylemin ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi'ne bağlı tankerler yurda su taşıyarak sorunun çözümü için çalışma başlattı. Öğrenciler, yapılan açıklamalar sonrası olaysız bir şekilde yurtlarına döndü.

Yurt yetkilileri ise su kesintileri nedeniyle sıcak suyun kısıtlı olarak verilebildiğini belirtti.

