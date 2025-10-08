İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ocak-Eylül 2025 döneminde 1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, iş gücü piyasalarının güçlenmesiyle birlikte istihdam kapasitesinin de arttığını vurgulayarak, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık." ifadesini kullandı.

İŞKUR'un 2025 Yılı İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri

2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

677 bin 163 iş yeri ziyareti yapıldı.

İşverenlerin talepleri doğrultusunda 1 milyon 829 bin 831 açık iş pozisyonu tespit edildi.

1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

Ek Hizmetler ve Destekler

1 milyon 917 bin 10 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildi.

63 bin 451 kişi aktif iş gücü programlarından yararlandı.

51 bin 245 kişi iş kulüplerinden faydalandı.

17 bin 867 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan, bu adımlarla ekonomi ve istihdam alanındaki politikaları içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşılacağına olan inancını dile getirdi ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.



