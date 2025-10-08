LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında yeni eğitim-öğretim döneminde üç önemli konuya odaklanıyor. Bu kapsamda, zorunlu lise eğitimi süresinin kısaltılması, ders yoğunluğunun azaltılması ve LGS'de öğrencilerin sosyal projelerinden ek puan verilmesi gündemde. Ayrıca, ilkokula başlama yaşına da bir standart getirilmesi planlanıyor. Yeni model önerilerinin sunumu ilk Kabine toplantısında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek" açıklamasında bulundu.

Yeni Eğitim Modelinde Öne Çıkan Başlıklar

Zorunlu lise eğitimi süresi kısalacak. Lise eğitiminin ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak, 11 ya da 12'nci sınıflara üniversiteye hazırlık yılı olarak isteyen öğrenciler devam edecek.

LGS puan sistemi değişiyor. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetleri de LGS puanına ek olarak değerlendirilecek.

İlkokula başlama yaşı için yeni bir standart getirilecek. Şu anda 72 ayını doldurmuş çocukların ilkokula kaydı zorunlu, ancak 66 aylık çocuklar da başlayabiliyor. Yeni sistemde yaş aralığının daha az olacağı bir model üzerinde çalışılıyor.

Sınavlarda Değişiklik Olacak mı?

Yeni müfredatın kademeli olarak uygulanmasıyla birlikte, merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sistemsel olarak devam edecek. Ancak, beceri temelli TYMM kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen projeler LGS'de ek puan olarak değerlendirilecek.

İlkokula Başlama Yaşı ve Akran Zorbalığı

Birinci sınıfta yaş farkı 18 aya kadar çıkabiliyor ve bu durum akran zorbalığına yol açabiliyor. Eğitimciler, yaş aralığının daha az olacağı bir sistem üzerinde çalışılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, ilkokula sadece 70 veya 72 aylık çocukların başlaması gerektiğini vurguluyor. Okula başlama yaşını sınırda doldurmuş olan çocukların fiziksel, duygusal, dil ve motor becerilerinin gelişimlerinin uygunluğunun kontrol edilmesi, çocuğun akademik gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.

