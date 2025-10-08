Konteynerde dehşet: Annesiyle kavga eden babasını bıçakladı
Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen 18 yaşındaki M.O.K., babasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından genç gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 10:35, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 10:34
Adıyaman'da M.O.K. ile ailesi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.O.K., babası M.Z.K.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olaya karışan M.O.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.