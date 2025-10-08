Ümit Erdim: Bilal Erdoğan'la fotoğrafım çıktı diye iş uzatılmadı

Petrol Ofisi Şirketi, Ümit Erdim ile "yıllık sözleşme" olmadığını belirterek, fotoğraf kaynaklı iş durdurma iddialarının tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Ümit Erdim'in iddiası: Fotoğraf iş kaybına neden oldu

Ümit Erdim, Bilal Erdoğan ile çekindiği bir fotoğrafın kamuoyunda yayılmasının ardından, Petrol Ofisi ile yaptığı iş ortaklığı anlaşmasının iptal edildiğini savundu. Erdim, sektörde bu tür "profil farklığı" nedeniyle sözleşme iptallerinin görülebileceğini ve sanatçılar açısından risk teşkil ettiğini belirtti.

Petrol Ofisi'nden kesin yalanlama

Petrol Ofisi, kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamada, Erdim ile şirket arasında herhangi bir yıllık sözleşme bulunmadığını, proje bazlı çalışmalarda da fotoğraf nedeniyle işin durdurulduğu iddialarının mesnetsiz olduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Petrol Ofisi'nin, oyuncu Ümit Erdim ile yıllık bir anlaşması bulunmadığı gibi, yakın geçmişte gerçekleştirilmiş proje bazlı çalışmalarda fotoğraf nedeniyle işlerinin durdurulduğu iddiaları tamamen asılsızdır. . Kurumumuzu karalamaya yönelik söylemleri ve mesnetsiz iddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımızı kullanacağız."

Ümit Erdim ne demişti?

Oyuncu Ümit Erdim bir sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada "...İşte orda mesala Petrol Ofisi işi durdurdu. Normalde iş Aralık ayına kadar devam edecekti iş, Petrol Ofisi Bilal beyle fotoğrafım çıktığı için işi durdurdu mesala. Bunu da ilk kez konuşuyorum bu arada. Hatta ben işi bitirdikten sonra kendilerine bir teşekkür mesajı attım, hani böyle bitti ama bu zamana kadar çalışmalarımız güzeldi falan filan dedim. Ona bile cevap atmaya tenezzül etmediler" demişti.

Petrol Ofisi: Türkiye'nin köklü enerji şirketi

Petrol Ofisi A.Ş., akaryakıt ve madeni yağ sektöründeki dağıtım faaliyetleriyle tanınıyor. Şirket, Hollandalı enerji devi Vitol Grubu'na ait. Vitol, Haziran 2017'de Petrol Ofisi'ni Avusturyalı OMV AG şirketinden devralmıştı.