Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Hamas İsrail'den önde gidiyor
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Bağımsız vekiller Selim Temurci ve İsa Şahin AK Parti'ye geçiyor
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan; Hamas, İsrail'den önde gidiyor. dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 11:06, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 11:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Hamas'ın İsrail'den önde gittiğini belirterek, "Bu kadar kayıp verdi. 100 binin üzerinde yaralısı var. Bütün kaldıkları yerler yerle bir oldu. Artık başlarını sokacakları herhangi bir yerleri dahi yok. İsrail'in benzer ve yapıcı tavırlar sergilediğini şu ana kadar görmedik, görmüyoruz. Zaten onlardan böyle bir tutum da beklemiyoruz. İki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin sorununu ortadan kaldırmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Temennimiz odur ki; inşallah bunu sizlerin de verdiğiniz desteklerle başarırız." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Savunma İş Birliği

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın artık sadece kültürel bir birliktelik değil, stratejik bir dayanışma platformu olduğunu vurguladı. Çatışma bölgelerine yakınlık nedeniyle teşkilat üyelerinin daha fazla etkilendiğini belirten Erdoğan, istihbarat, sınır güvenliği ve siber alan dahil çok boyutlu iş birliğinin konuşulduğunu ifade etti. Savunma harcamalarının artırılması ve güvenlik konusunda ileri adımların değerlendirildiğini söyledi.

Gazze ve Barış Süreci

Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması ve mazlumların güvenliğinin sağlanması için yıllardır çaba gösterdiklerini belirtti. Hamas ile sürekli temas halinde olduklarını ve Filistin'in geleceği için en makul yolun anlatıldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerde, Filistin'de çözümün nasıl gerçekleşebileceğini izah ettiklerini ve Trump'ın Hamas'ın ikna edilmesini istediğini aktardı. Hamas'ın barışa ve müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.

Barış Konseyi ve Uluslararası İstikrar Gücü

Gazze için önceliğin acil ve kapsamlı ateşkesin sağlanması olduğunu belirten Erdoğan, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Gazze'nin alt yapısının yeniden inşa edilmesinin öncelikler arasında olduğunu söyledi. Güvenliğin sağlanması ve istikrar gücünün kurulması konularının ayrıntılı olarak değerlendirileceğini belirtti.

Sumud Filosu ve Türkiye'nin Rolü

Sumud Filosu'ndan 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'ye getirildi. Erdoğan, insani yardım taşıyan gemilerin Gazze karasularına kadar ulaştığını ve ablukayı kırdığını vurguladı. Türkiye'nin süreci insansız hava araçları ve gemilerle yakından takip ettiğini, vatandaşların tahliyesinin kısa sürede gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

67 bin Gazzeli şehit, 169 binden fazla yaralı olduğunu belirten Erdoğan, enkaz altında kalanlarla birlikte rakamların 600 bin civarında olabileceğini söyledi. İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. İsrail'in yaptıklarının planlı bir soykırım ve terör olduğunu vurguladı.

Suriye ve Bölgesel Güvenlik

Erdoğan, Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Suriye Demokratik Güçleri'nin verdiği sözü tutması gerektiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türk, Kürt ve Arap ittifakının bölgede barışın anahtarı olduğunu vurguladı.

ABD ile İlişkiler ve F-35 Konusu

Türkiye ile ABD arasında savunma sanayii alanında iş birliğinin sürdüğünü belirten Erdoğan, F-35 konusunu açıkça gündeme getirdiklerini ve olumlu mesajlar aldıklarını söyledi. Türkiye'nin projede ortak olduğunu, parasını ödediğini ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Halk Bankası Davası

Erdoğan, Trump'ın "Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir" dediğini aktardı. Tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu, temennilerinin bu süreçlerin olumlu şekilde sonuçlanması olduğunu belirtti.

Meclis Açılış Resepsiyonu ve Birlik Mesajı

Meclis açılış resepsiyonunda çekilen fotoğrafın gerçek Türkiye fotoğrafı olduğunu belirten Erdoğan, birlik ve beraberlik tablosunun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin kamplara bölünmüş gibi gösterilmesine karşı çıktı.

Çocukların Suça Sürüklenmesi ve Yargı Paketi

Erdoğan, 18 yaş altı kişilerin işlediği cinayetlerin toplumu derinden yaraladığını belirtti. 11. Yargı Paketiyle cezalarda caydırıcılığın artırıldığını, ancak sadece cezanın yeterli olmadığını, aileyi güçlendirmek ve sosyal dayanışmayı büyütmek gerektiğini vurguladı.

Enflasyon ve Ekonomi Mesajı

Eylül ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde çıktığını belirten Erdoğan, bunun Türkiye ekonomisine yönelik karamsarlık oluşturmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Ekonomide güçlü temellerin bulunduğunu ve enflasyonla mücadelede deneyimli olduklarını ifade etti.

Kişisel Duygular ve Anneler

Erdoğan, annesiz yaşamın zorluğuna değinerek, "Rabbim annesiz bir yaşamı kimseye vermesin" dedi ve annelerle ilgili duygularını paylaştı.

